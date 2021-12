L’avventura di Alex Belli alla sesta edizione del Grande Fratello Vip è finita da qualche settimana ma l’attore e fotografo continua a far chiacchierare per il suo matrimonio con Delia Duran e la sua passione artistica per Soleil Sorge. Al settimanale Nuovo Tv ha parlato ora Hellen Scopel, ex modella ed ex attrice nonché ex fidanzata dell’ex gieffino. La donna ha fatto dichiarazioni importanti e pesanti sull’attore, svelando un presunto passato fatto di bugie, tradimenti e inganni.

Alex Belli e Hellen Scopel – che è stata finalista di Miss Italia nel 2006 e ha partecipato a un’edizione di Uomini e Donne- hanno avuto una relazione quando entrambi erano molto giovani e stavano muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Il primo incontro è avvenuto nel 2004, ad una festa. Alex lavorava per una radio di Parma e, rimasto folgorato dalla bellezza di Helen, ha chiesto alla ragazza un’intervista. Da lì Belli ha iniziato a corteggiare la Scopel per circa un mese fino a quando la modella non ha ceduto.

Dopo la prima uscita i due sono diventati inseparabili e Helen Scopel ha spinto Alex Belli a lavorare nel mondo della moda data la sua avvenenza:

“Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro Gabelli, troppo lungo. Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato!”

Le rivelazioni di Helen Scopel

La relazione tra Alex Belli ed Helen Scopel è durata tre anni. A chiuderla è stata la giovane, oggi felicemente sposata con un altro uomo, in seguito ai tradimenti e ad alcuni comportamenti troppo aggressivi. “Allora non l’ho denunciato, ora lo farei…”, ha spiegato.

Helen ha rivelato che i tradimenti sono iniziati dopo un paio d’anni. Belli salvava spesso le sue conquiste nella memoria del cellulare con nomi da uomo. Una volta, però, è arrivato un messaggio bollente da un certo “Fra di Roma”. Tanto è bastato per far insospettire la Scopel.

Helen ha svelato inoltre un retroscena che coinvolge pure Katarina Raniakova, la donna che è stata sposata con Alex Belli dal 2013 al 2017. La Scopel ha ammesso:

“Successivamente ha tradito Katarina proprio con me. Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo. Non ho più voluto vederlo”

Come reagirà Alex Belli a queste rivelazioni? Non è la prima volta che un’ex fiamma dell’attore insinua tradimenti e bugie da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Prima di Hellen Scopel hanno fatto delle insinuazioni simili anche l’ex moglie Katarina Raniakova e la modella marocchina Mila Suarez, che è stata legata ad Alex per quasi due anni.