Per oltre un anno la coppia del Grande Fratello ha provato, invano, ad avere un bambino che però non è mai arrivato…

Ancora ostacoli nella vita privata di Alex Belli e Delia Duran. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip la coppia ha iniziato a darsi da fare per avere un bambino ma non è mai arrivato. Un anno di tentativi, tutti andati male. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo l’attore, ex star di Centovetrine, ha svelato il motivo di questa situazione decisamente poco facile.

Alex Belli, legato a Delia Duran da quattro anni, ha ammesso:

“Dopo averci provato tante volte abbiamo fatto qualche esame: ci hanno detto che è una questione di incompatibilità. Non dipende da uno di noi in particolare. Quindi in questi casi, per avere maggiori probabilità, è meglio avere un aiuto e agire con la fecondazione assistita”

Gli ex gieffini hanno dunque deciso di farsi aiutare dalla scienza per mettere su famiglia:

“Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa. È importante purificarsi, fare un certo tipo di dieta ed eliminare fumo e alcol. Siamo nella fase della preparazione: per la fecondazione dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo. La prossima visita sarà tra un mese. Spero di diventare padre al più presto”

Qualche tempo fa Delia Duran aveva confidato che il ginecologo aveva costretto lei e Alex Belli a non fare l’amore tutti i giorni. Secondo il medico consultato dalla modella venezuelana i rapporti troppo frequenti non aiuterebbero il concepimento. E così la coppia ha iniziato ad avere frequentazioni intime solo due volte alla settimana…

Con la fecondazione assistita, però, tutto è cambiato e ora – stando a quanto dichiarato da Alex Belli – è possibile vivere l’intimità senza problemi. Il 40enne si è detto molto soddisfatto della passione con Delia Duran, che è sempre alle stelle nonostante lo scorrere del tempo.

Proprio perché pronta a diventare mamma, Delia Duran non prenderà parte alla prossima edizione dell‘Isola dei Famosi – in partenza su Canale 5 lunedì 17 aprile – come insinuato da qualcuno nell’ultimo periodo. La priorità della 34enne è ora quella di avere finalmente un bebè.

Quando si sposano Alex Belli e Delia Duran

Delia Duran e l’attore e fotografo sono più che mai determinati ad avere un piccolo Belli. Per questo il matrimonio civile può attendere: lo faranno, ha precisato la soubrette, solo dopo la nascita di un bambino o una bambina. E soprattutto solo quando arriverà il divorzio ufficiale della Duran, che in passato è stata sposata con l’imprenditore Marco Nerozzi.

È già stata formalizzata, invece, la separazione tra Alex Belli e l’ex moglie, la modella Katarina Raniakova. I due sono stati legati dal 2013 al 2017: il rapporto è giunto al termine a causa dei numerosi tradimenti dell’ex concorrente del GF Vip. Dopo l’addio a Katarina Alex ha amato per circa un anno la marocchina Mila Suarez per poi perdere la testa per Delia.