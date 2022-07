Alex Belli e Delia Duran: estate da separati

È davvero un periodo intenso per Alex Belli e Delia Duran. La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha portato fortuna ad entrambi. Sia l’ex attore di Centovetrine sia la modella venezuelana sono sulla cresta dell’onda. Sono tra i personaggi più chiacchierati e cercati del momento. Indubbiamente un successo per Alex e Delia che devono però fare i conti anche con i lati negativi della popolarità: trascorreranno l’estate da separati.

Dopo una breve fuga a Mykonos, in Grecia, dove la passione è stata come sempre alle stelle Belli e la Duran si sono divisi. Il 39enne e la sua dolce metà devono portare a termine i rispettivi impegni che non sempre combaciano. Alex ha iniziato a girare l’Italia con la sua band.

Come spiegato al settimanale Nuovo Tv l’artista porta in giro per locali e piazze il suo one man show dove canta, suona la chitarra e il piano e intrattiene gli spettatori. Un ritorno alla normalità per Belli, dopo due anni di pandemia che ha sicuramente penalizzato la sua carriera come quella di tanti altri colleghi.

Purtroppo Delia Duran non può seguire il compagno tra un concerto e l’altro: come rivelato da Alex Belli l’agenda della 34enne è fitta di impegni, di numerose serate ed eventi. “A causa del lavoro la nostra sarà un’estate vissuta, ahimè, da separati”, ha ammesso Alex.

Nonostante tutto il sentimento tra Belli e Delia è più forte che mai e al rientro dalle vacanze la coppia ha intenzione di recuperare il tempo perduto e mettersi al lavoro per avere un bambino. Dopo il triangolo amoroso con Soleil Sorge al GF Vip Alex e la Duran hanno infatti deciso di allargare la famiglia. Un sogno per entrambi, che da sempre desiderano un bebè.

Matrimonio in stand by

Delia Duran e l’attore e fotografo sono più che mai determinati ad avere un piccolo Belli. Per questo il matrimonio civile può attendere: lo faranno, ha precisato la soubrette, solo dopo la nascita di un bambino o una bambina. E soprattutto solo quando arriverà il divorzio ufficiale della Duran, che in passato è stata sposata con l’imprenditore Marco Nerozzi.

È già stata formalizzata, invece, la separazione tra Alex Belli e l’ex moglie, la modella Katarina Raniakova. I due sono stati legati dal 2013 al 2017: il rapporto è giunto al termine a causa dei numerosi tradimenti dell’ex concorrente del GF Vip. Dopo l’addio a Katarina Alex ha amato per circa un anno la marocchina Mila Suarez per poi perdere la testa per Delia, con la quale fa coppia fissa dal 2019.

Il segreto di Alex e Delia

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Alex Belli ha affermato: