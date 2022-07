Alex Belli a Il Paradiso delle Signore? L’attore rompe il silenzio

Prima del Grande Fratello Vip e prima ancora dell’avventura all’Isola dei Famosi Alex Belli era noto ai più come attore di soap opera. Ad oggi resta indimenticabile il suo ruolo in Centovetrine, quello di Jacopo Castelli. Il fidanzato di Delia Duran è stato per tanti anni una presenza fissa della serie, un personaggio assai amato dal pubblico. Belli ha animato le vicende del centro commerciale torinese per un lungo periodo, più precisamente dal 2010 al 2016.

Dopo il successo alla sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini si è parlato più e più volte di un ritorno di Alex Belli al mondo delle soap. C’è chi ha fatto il nome de Il Paradiso delle Signore, chi invece di Un posto al sole. Due produzioni Rai molto amate e seguite che – almeno per il momento – non hanno però bisogno della presenza dell’ex gieffino.

In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv Alex Belli ha fatto sapere:

“Ho letto in rete che si faceva il mio nome per Il Paradiso delle Signore, che ha lo stesso produttore creativo che era di Centovetrine. Al momento nella mia vita non ci sono né questa fiction né Un posto al sole. Ne riparliamo a settembre”

Dunque Alex Belli non è impegnato su nessun set televisivo in questi mesi – del resto è in tour con la sua band in giro per l’Italia – ma non esclude in futuro di tornare a recitare. Un mestiere che Belli ama da sempre e che gli ha regalato grandi soddisfazioni.

Oltre a Centovetrine, Belli è apparso anche in alcune fiction Mediaset come Furore e Sacrificio d’amore. L’ultima esperienza al cinema risale invece al 2019, nel film Dagli occhi dell’amore. Alex ha inoltre partecipato a Ballando con le Stelle nel 2012 e a Temptation Island Vip – in coppia con Delia Duran – nel 2019.

Non solo recitazione: Alex Belli è pure un fotografo e da anni possiede un’agenzia a Milano con la quale realizza diversi servizi fotografici. Proprio su uno di questi ha conosciuto Delia, con la quale il rapporto è diventato più forte e solido in seguito al triangolo amoroso che ha coinvolto Soleil Sorge al GF Vip.

La coppia ha intenzione di avere al più presto una famiglia e dopo alcuni controlli medici ha iniziato i lavori per avere un bebè. Il primo per entrambi nonostante due divorzi alle spalle: Alex Belli è stato sposato con la modella slovacca Katarina Raniakova mentre la Duran ha amato per tanti anni l’imprenditore Marco Nerozzi.