Alessio Bruno dopo Temptation Island: arriva l’importante gesto per la fidanzata

Alessio Bruno e la fidanzata: è tempo di presentazioni in famiglia

Un Natale che porta, come sempre, un po’ più di serenità e tranquillità. E, d’altronde si sa, il Natale rappresenta la famiglia, viverlo in pace col mondo ma soprattutto con le persone che si amano. Ebbene si, anche per Alessio Bruno, ex concorrente di Temptation Island, quest’anno più che mai sarà un Natale all’insegna dell’amore. Proprio qualche minuto fa, infatti, il bel giovane romano ha postato delle storie sul suo profilo Instagram. In queste appare in compagnia della sua fidanzata Eleonora. I due, come già anticipatovi da tempo, stanno insieme da qualche mese soltanto. Sui social li vediamo spesso scambiarsi dolci dediche e tanto amore. A rivelare la piacevole notizia è, appunto, la medesima coppia.

La rivelazione di Alessio Bruno sui social

Date le festività natalizie, Alessio Bruno ed Eleonora hanno scelto di compiere un grande passo. I due, infatti, hanno deciso di procedere con le classiche presentazioni in famiglia. Si, è stato proprio Bruno a svelarlo: “Vogliamo dire che momento particolare sarà per noi questo? Il giorno di Natale conosceremo le nostre famiglie. Io la sua e lei la mia”. Tra sorrisi e sguardi complici, poi, Alessio ironizza simpaticamente: “Eh, mi fai conoscere i miei suoceri?”. Dunque, un passo che indubbiamente mette di ottimo umore Eleonora e il suo fidanzato.

Alessio Bruno cancella definitivamente Valeria Bigella e volta pagina

Dato il grande passo in avanti che sta per compiere Alessio in ambito sentimentale, possiamo affermare con tutta certezza che ha definitivamente cancellato Valeria Bigella dalla sua vita. Beh, d’altronde, anche lei ha fatto lo stesso, visto che sta insieme al calciatore Davide Petrucci da ormai un bel po’ di tempo. Quindi, anno nuovo vita nuova per entrambi. Quel che è stato, è stato! Oggi sia Valeria che Alessio hanno completamente voltato pagina!