Alessio Boni spiega perché ha sfilato a Venezia col figlio neonato in braccio

Qualche settimana fa ha fatto molto scalpore la passerella di Alessio Boni all’ultima edizione del Festival di Venezia. L’attore ha calcato il red carpet della kermesse cinematografica con la compagna, la giornalista Nina Verdelli, e col figlio di pochi mesi Lorenzo. Una scelta che ha ha fatto discutere parecchio e che qualcuno ha bollato come puro esibizionismo. In realtà Alessio è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e non era di certo interessato ad attirare l’attenzione quando si è presentato sul tappeto rosso col suo primogenito. Il motivo è un altro ed è legato al Covid-19. Boni ne ha parlato nel corso di un’intervista a Da noi…a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio di Rai Uno condotto da Francesca Fialdini.

Perché Alessio Boni ha sfilato al Festival di Venezia col figlio Lorenzo in braccio

A Da noi…a ruota libera Alessio Boni ha chiarito che il suo non è stato un gesto premeditato. Per via del Coronavirus l’attore e la sua compagna hanno paura a lasciare il bambino a delle persone estranee. Poco prima di calcare il red carpet la coppia ha chiesto ai presenti dietro le quinte se qualcuno aveva fatto il tampone o il test sierologico di recente. “Nessuno l’aveva fatto e allora io ho deciso di portarlo con me. È stata una cosa semplice, è venuto fuori il senso di famiglia”, ha dichiarato Alessio, che non voleva di certo strumentalizzare il suo bambino nato lo scorso 22 marzo, in pieno lockdown. “Molto probabilmente se avessi avuto accanto una persona che aveva fatto il tampone avrei fatto la sfilata solo con Nina invece è andata così”, ha aggiunto.

Perché il figlio di Alessio Boni e Nina Verdelli si chiama proprio Lorenzo

Nel salotto di Francesca Fialdini Alessio Boni ha spiegato pure perché il figlio si chiama Lorenzo. La notte di San Lorenzo sia Alessio sia Nina hanno espresso lo stesso desiderio: quello di avere un figlio insieme. Un desiderio diventato presto realtà, per la gioia dei neo genitori. Lorenzo non resterà figlio unico: nonostante l’età, Alessio ha ben 53 anni, sia Boni sia la Verdelli sono intenzionati ad avere altri bambini. Al contrario la coppia non è interessata, almeno per il momento, al matrimonio.

Nina Verdelli: chi è la compagna di Alessio Boni e perché è famosa

Nina Verdelli è una giornalista di moda 35enne: il padre è Carlo Verdelli, ex direttore de La Repubblica, mentre la madre è Cipriana Dall’Orto, ex direttrice di Donna Moderna.