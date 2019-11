Alessio Boni, la compagna Nina è incinta: la decisione sul matrimonio

Alessio Boni presto papà: matrimonio con Nina Verdelli? La scelta della coppia

È un momento magico per Alessio Boni. Sempre più seguito in tv e a teatro, l’attore sta per diventare padre per la prima volta a 53 anni. La compagna – la giornalista di 34 anni Nina Verdelli – è in attesa di un bambino che nascerà nel 2020. I due fanno coppia fissa dal 2015 e sono inseparabili anche se per tutto questo periodo hanno portato avanti una relazione a distanza, tra Roma e Milano. Ora che Alessio e Nina stanno per diventare una famiglia a tutti gli effetti stanno cercando una casa dove accogliere il loro primogenito. Intanto Boni ha rivelato alla stampa qual è la sua idea in merito al matrimonio con la sua dolce metà.

L’idea di Alessio Boni sul matrimonio con Nina Verdelli

“Matrimonio? Io non credo che il nostro amore abbia bisogno di questo. È talmente forte, pieno, vivo, che non ha bisogno di niente. È più potente di qualsiasi contratto. Anche Nina non ne ha necessità, la pensa come me. Ma se me lo chiedesse, se a lei facesse piacere, la sposerei”, ha rivelato Alessio Boni al settimanale F. Dunque, per il momento le nozze non sono in programma ma dopo la nascita del bambino tutto potrebbe cambiare…E sulla paternità arrivata in età avanzata l’attore ha chiarito: “Non c’è un’età per diventarlo: padri si è, o non lo si è, indipendentemente dall’avere o meno dei figli. Certo, quando penso a quel fagiolino che cresce nella pancia di Nina io mi commuovo”.

Nina Verdelli: chi è la giornalista e compagna di Alessio Boni

Nina Verdelli è una giornalista di moda: il padre è Carlo Verdelli, attuale direttore de La Repubblica, mentre la madre è Cipriana Dall’Orto, ex direttrice di Donna Moderna.