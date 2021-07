Alessio Boni, secondo figlio in arrivo: la compagna Nina di nuovo incinta

Cicogna in volo per il popolare attore, che allarga la famiglia all’età di 55 anni

Alessio Boni sta per diventare papà per la seconda volta. L’annuncio è arrivato su Instagram dalla compagna Nina Verdelli, che ha postato una foto col pancione che cresce (e che potete ammirare più in basso). Nell’immagine la giornalista di moda tiene in braccio il primogenito Lorenzo, nato solo un anno fa.

“My boys”, ha scritto la fidanzata di Alessio Boni su Instagram svelando quindi il sesso del secondo figlio: sarà un altro maschietto. A giudicare dal pancino già bello evidente, sicuramente il secondogenito arriverà entro la fine dell’anno.

Lo scatto è stato subito sommerso di like e commenti di auguri e felicitazioni, molti dei quali da parte di personaggi famosi. Come Lodovica Comello, Nicoletta Romanoff, Vinicio Marchioni, Catrinel Marlon. Nessuna dichiarazione ufficiale è ancora arrivata da Alessio Boni.

L’attore ha un profilo Instagram seguito da 89mila follower ma non condivide foto e video con regolarità. L’ultimo scatto, ad esempio, risale ai primi di luglio e lo vede impegnato in una partita di golf. Indubbiamente Boni sarà al settimo cielo per questa notizia.

Del resto in una recente intervista con Francesca Fialdini su Rai Uno la star de La compagnia del cigno aveva assicurato che il piccolo Lorenzo non sarebbe rimasto figlio unico. Al contrario la coppia non è interessata, almeno per il momento, al matrimonio.

Nina Verdelli: chi è la compagna di Alessio Boni e perché è famosa

Nina Verdelli è una giornalista di moda 36enne: il padre è Carlo Verdelli, ex direttore de La Repubblica, mentre la madre è Cipriana Dall’Orto, ex direttrice di Donna Moderna. Il primo figlio di Nina e Alessio Boni è nato a marzo 2020, proprio nel periodo in cui è esplosa la pandemia da Coronavirus in Italia e nel resto del mondo.

Il lockdown e l’arrivo del bambino hanno rafforzato ancora di più il legame tra Alessio Boni e Nina Verdelli, che si frequentano dal 2015 e non hanno mai avuto problemi nonostante la grossa differenza d’età. I due, per un lungo periodo, hanno portato avanti una relazione a distanza, tra Roma e Milano.