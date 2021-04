Alessia Ventura ha partorito, è nata la figlia: la prima foto è tenerissima

La showgirl è diventata mamma per la prima volta e l’annuncio su Instagram è dolcissimo, come il primo scatto che ha pubblicato

Alessia Ventura ha partorito! La showgirl è diventata mamma oggi, giorno in cui è nata la sua prima figlia. Il nome scelto per la bimba è Ginevra, è nata nella notte, pochi minuti dopo la mezzanotte. L’annuncio su Instagram è arrivato in mattinata però, con una tenerissima foto in cui la bimba si intravede soltanto. Alessia Ventura ha fatto sapere sempre tramite i social di essere in dolce attesa a Capodanno. Si era mostrata all’improvviso con il pancione e aveva spiazzato, piacevolmente, i suoi follower.

Fino a quel momento era riuscita a tenere segreta la gravidanza, come ha fatto anche Lorella Boccia ora. Oggi la notizia che i suoi fan stavano aspettando, ovvero la nascita della prima figlia di Alessia Ventura, soprattutto dopo lo spavento per il Covid. Sul profilo Instagram della neomamma è spuntato il messaggio. La bimba è venuta al mondo a mezzanotte e sedici minuti, mamma e papà sono al settimo cielo e hanno descritto la nascita come l’emozione più bella della loro vita. Da oggi la loro famiglia prevede tre componenti, la loro vita è cambiata e sono pronti a vivere tutte le emozioni e le sensazioni da genitori.

Mamma e papà sono già pazzi della piccola Ginevra, che si è aggrappata a loro con tutta la sua forza. Nella foto infatti, tenerissima e dolcissima, le manine della piccola stringono un dito di Alessia Ventura e un dito di papà Gabriele. Del suo volto si intravede solo la bocca. La showgirl non ha aggiunto altro nel post su Instagram, ma non mancherà nei prossimi giorni di raccontare il parto. Un momento sempre molto sentito dalle influencer e dai personaggi dello spettacolo, perché sono tante le future mamme che chiedono consigli o si confrontano in base alle loro esperienze.

Alessia Ventura e Gabriele stanno insieme dal 2019, ma di lui si sa ancora poco, come per esempio che è già papà di un bambino di undici anni. Anche lui ha pubblicato delle belle foto sul suo profilo con la bimba. In una tiene la figlia di Alessia Ventura e la guarda con emozione, e ha scritto: “Queste sono le mani che ti proteggeranno per tutta la vita”.