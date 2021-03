Alessia Ventura incinta e col Covid: “Ho avuto paura per la bambina”

Gravidanza complicata per Alessia Ventura. L’ex fidanzata storica di Pippo Inzaghi, oggi legata all’ex calciatore Gabriele Schembari, ha rivelato di aver avuto il Coronavirus durante i primi mesi della dolce attesa. Grande spavento per Alessia, che si appresta a diventare mamma all’età di 41 anni. Il parto è previsto in primavera, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.

Al settimanale Diva e Donna Alessia Ventura, che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come Letterina di Passaparola, ha svelato di aver contratto il Covid-19 lo scorso dicembre. Positivo al maledetto virus anche Gabriele Schembari, che frequenta Alessia dal 2019.

“Io ero già avanti con la gravidanza. Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina, ma per fortuna non ho dovuto fare cure particolari e se ne è andato via da solo: ho avuto un pochino di febbre, bruciore alle vie respiratorie e avevo perso gusto e olfatto”

Alessia Ventura e Gabriele Schembari hanno vissuto insieme la quarantena in Sicilia, terra natale di lui, che è stato portiere del Ragusa in passato. La showgirl ha assicurato che parenti e amici non li hanno mai lasciati soli e nonostante la lontananza hanno fatto il possibile per aiutarli, a partire dalle scorte di cibo.

Alessia Ventura è all’ottavo mese di gravidanza. Alla rivista edita da Cairo Editore la conduttrice ha spiegato che dopo la nascita della piccola si prenderà un breve periodo di maternità. Subito dopo tornerà a lavorare: la Ventura ci tiene al proprio lavoro e alla propria indipendenza.

Scelto già il nome della bambina: si chiamerà Ginevra. Un nome che ha subito messo d’accordo i futuri genitori. Per Alessia, cugina dell’attore Luca Argentero, si tratta della prima figlia mentre Gabriele Schembari è già padre di un bambino di 11 anni nato da un precedente rapporto.

Nel futuro della coppia non sono però esclusi altri eredi e magari il matrimonio, da tempo uno dei grandi sogni di Alessia Ventura. Oltre all’abito bianco la modella desiderava da tempo di diventare mamma. Nel frattempo ha lasciato Torino, la sua città natale, per trasferirsi in Sicilia, dove il compagno gestisce un servizio di noleggio auto.

Gabriele Schembari è un ex portiere che ha militato in Serie C. Nel su passato sentimentale, invece, c’è una lunga relazione con la pallavolista Francesca Piccinini. Schembari e Alessia Ventura si sono conosciuti grazie ad amici in comune e non si sono più lasciati. Un amore con la A maiuscola come ribadito dalla soubrette.