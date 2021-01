Alessia Ventura è incinta: l’annuncio e la prima foto col pancione

La showgirl è in dolce attesa: si tratta del primo figlio per lei. Il tenero annuncio è arrivato a sorpresa nel primo giorno del 2021, in cui verrà alla luce la piccola

Alessia Ventura è incinta! La bellissima notizia è arrivata oggi sul suo profilo Instagram, anzi stanotte. Allo scattare del nuovo anno, Alessia ha deciso di fare gli auguri ai suoi follower con questa bellissima sorpresa. La showgirl è in attesa del suo primo figlio e diventerà mamma nei prossimi mesi, all’età di 41 anni. Il papà della piccola che nascerà si chiama Gabriele ed è il compagno di Alessia Ventura da più di un anno. La coppia coronerà il loro sogno d’amore con la nascita di una figlia. Eh sì, pare che sarà proprio una femminuccia.

La Ventura ha pubblicato una bellissima foto insieme al compagno Gabriele, che le tiene la mano sulla pancia. Anzi, sul pancione, perché è già evidente. Non si sa a che mese della gravidanza sia, ma probabilmente intorno al sesto o settimo vista la grandezza della pancia. Anche se ogni gravidanza è a sé quindi potrebbe non essere così. Ma torniamo all’annuncio. Come didascalia alla foto, resa ancora più magica da un albero di Natale a fare da sfondo, ha scritto: “Ti aspettiamo Amore. Buon 2021!”.

Nella didascalia c’è anche un fiocco rosa e probabilmente non è stato scelto a caso: Alessia Ventura e il suo compagno Gabriele sono in attesa di una femminuccia, almeno così pare. Perché altrimenti avrebbero usato un cuore rosso, generico, oppure un cuore blu se fosse stato un maschietto. Il fiocco rosa lascia pensare proprio a una femminuccia e la bimba nascerà nei primi mesi del 2021. Sotto al post dell’annuncio sono arrivati tantissimi commenti di auguri, anche da altri volti dello spettacolo. Tra questi ci sono anche Adriana Volpe, Margherita Zanatta e Costanza Caracciolo.

Finora Alessia e Gabriele hanno tenuto nascosto il lieto evento. E sono riusciti bene a farlo, perché non è trapelata una foto della Ventura in cui si intravedeva il pancino. Per la coppia sarà un anno doppiamente speciale, perché sarà l’anno della rinascita come per tutti dopo il Covid ma per loro sarà l’anno della nascita della loro figlia. Un evento che li unirà per sempre e che li riempirà di amore e felicità.