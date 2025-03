Alessia Marcuzzi, sguardi complici con Michele Morrone. Amore in vista?

C’è una nuova coppia in città? Oggi alle sfilate della Milano Fashion Week tutti i paparazzi hanno avuto occhi solo per loro. Alessia Marcuzzi e Michele Morrone sono stati più impegnati a scambiarsi sguardi complici che a guardare le sfilate.

In primavera sbocciano nuovi amori e le sfilate sono un’occasione ottima per tastare un po’ il terreno. Complice la vicinanza durante gli show, molti vip ne approfittano per conoscersi meglio e poi chissà! Tra gli scoop che arrivano da Milano, oltre alla probabile gravidanza di Cecilia Rodriguez, c’è il presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Michele Morrone. Tra i due c’è la differenza di 18 anni, l’attore ne ha 34 e la conduttrice 52, ma Alessia non è estranea ad avere compagni più giovani. Francesco Facchinetti, il papà di sua figlia Mia, ha infatti 8 anni meno di lei e pure Simone Inzaghi, papà di Tommaso, è più giovane di 4 anni.

Alessia Marcuzzi e Michele Morrone: le prove del flirt e la reazione di lei

Alessia oggi era invitata alle sfilata di Dolce & Gabbana e in prima fila tra altri personaggi noti dello showbiz si è trovata seduta in mezzo ad Achille Lauro e Michele Morrone. La Marcuzzi però della sfilata ha visto ben poco! Subito è scattato qualcosa con Morrone: i due hanno iniziato a scambiarsi sguardi complici, poi qualche chiacchiera. E presto hanno entrambi completamente ignorato la sfilata. I video del loro flirt hanno fatto il giro del web e Alessia ha ironicamente commentato: ”Ma che avevo da raccontare?!”, visto che non hanno smesso di chiacchierare per tutto il tempo.

La vita privata di Alessia Marcuzzi la conosciamo di più, essendo finita spesso tra le pagine della cronaca rosa. L’ultima relazione della conduttrice è stata con Paolo Calabresi Marconi, i due sono stati sposati 8 anni, dal 2014 al 2022. Dopo la rottura col produttore, si è definita felicemente single, anche se si sono susseguiti rumors su un suo presunto flirt con Stefano De Martino quando era sposato ancora con Belen Rodriguez. Michele Morrone, diventato famoso a livello internazionale per il film erotico di Netflix ”365 Days” è più riservato. Dalla relazione con la stilista libanese Roubah Saadah ha avuto 2 figli, Marcus e Brando, di 4 e 8 anni. La sua ultima relazione nota è stata con la giovane svizzera Moara Sorio e da dopo la rottura la scorsa estate si ritiene single. Ecco alcuni video delle sfilate e dell’after party in cui Alessia e Michele sono stati praticamente inseparabili.

Come si diventa Alessia Marcuzzi? pic.twitter.com/PapU8TN0G0 — Ila 🌶️🦥 (@ilariainstabile) March 1, 2025