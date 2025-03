Cecilia Rodriguez incinta? Lo scoop lanciato e le foto del pancino

Ci sono coppie a cui ci si affeziona più facilmente di altre. Forse perché si riconosce quando c’è un amore sincero e non costruito su scopi mediatici. È il caso della coppia formata da Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. I due si sono sposati il 30 giugno del 2024 dopo ben sette anni di fidanzamento. Dopo un brevissimo momento di crisi i due hanno ritrovato l’ affiatamento giusto per condurli alle nozze. La coppia non ha mai nascosto di desiderare un figlio. Così, dopo le nozze, in molti hanno stanno aspettando la lieta notizia. Una notizia che sembra essere in dirittura di arrivo. Già! Ieri, alla Milano Fashion Week, un pancino sospetto sotto il bianco vestito di Cecilia lascia ben sperare.

A questo si aggiungono le voci messe in giro da Deianira Marzano che ha affermato che una coppia di novelli sposi aspetterebbe un figlio. A confermare questo scoop c’è anche Alessandro Rosica che fa gli auguri a Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Sappiamo che la coppia ha avuto qualche difficoltà tanto che Cecilia è dovuta ricorrere ad alcune cure ospedaliere per agevolarne la riuscita. Proprio per questa ragione in tanti sperano davvero che Cecilia sia finalmente incinta. Ovviamente i due non si sono sbilanciati e non hanno ancora detto nulla. Ma l’abito indossato ieri dalla Rodriguez lascia ben sperare i fan, dal momento che si intravede un sospetto pancino. Successe lo stesso a Giulia Salmeni. A tradire la Salemi fu proprio un abito bianco che mise in risalto le sue forme.



L’incontro al Grande Fratello e il confronto con Francesco Monte

La storia tra la sorella di Belen Rodriguez ed Ignazio Moser ha fatto sognare tutti. Vi ricordate il loro innamoramento all’interno della Casa del Grande Fratello? Correva l’anno 2017 e Cecilia entrava nella casa più spiata d’Italia da fidanzata. Al tempo, infatti, la piccola di casa Rodriguez aveva una storia con l’ex tronista Francesco Monte. Traditore fu un armadio in cui Cecilia ed Ignazio si nascosero per baciarsi. Il confronto tra la Rodriguez e Francesco Monte fu uno dei momenti più visti al Grande Fratello. Il resto è storia.

Oggi il tempo ha dato ragione alla coppia. Infatti Cecilia ed Ignazio sono più uniti che mai. Innamorati e pronti ad accogliere un pargoletto nella loro vita. Aspettiamo con ansia la conferma della notizia da parte dei due protagonisti. E speriamo sia tutto vero!