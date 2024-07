Alessia Marcuzzi sbarca su Prime Video: cosa condurrà? I dettagli

Dalle ultime notizie sembra che per Alessia Marcuzzi la nuova stagione televisiva sarà ricca e impegnativa. Dopo lo stop del suo Boomerissima, che ha sancito il suo ritorno alla Rai, sappiamo già che prossimamente la showgirl siederà al tavolo dei giurati di Tale e Quale Show. Questo però non è l’unico progetto in cantiere per la presentatrice. Durante la presentazione delle novità della piattaforma Amazon Prime Video infatti, è stata annunciata una nuova trasmissione che la vedrà al timone. Di cosa si tratta?

Nonostante l’ultima stagione di Boomerissima non abbia ottenuto dati così eclatanti, è indubbio che Alessia Marcuzzi sia una professionista e che, sicuramente, sia amata dal pubblico. Proprio per questo la Rai continua a puntare su di lei.

Dopo la chiusura del suo varietà su Rai 2 l’abbiamo così vista al fianco di Carlo Conti nella conduzione dei premi David di Donatello. C’è chi ha ipotizzato che questa esperienza potesse essere una prova per Sanremo, ma al momento non abbiamo news al riguardo.

Ciò di cui vogliamo parlarvi invece, è un progetto inedito che coinvolgerà presto la showgirl. La notizia è che, oltre a ricoprire il ruolo di giurata di Tale e Quale Show, nel corso del prossimo anno vedremo la Marcuzzi al timone di un nuovo format.

Si tratta di una nuova esperienza per la presentatrice, che per la prima volta sbarca su una piattaforma streaming. Il programma si chiamerà Red Carpet – Vip al Tappeto, e sarà presto disponibile proprio su Prime Video. Ma quali sono le dinamiche della trasmissione?

Red Carpet – Vip al Tappeto. Meccanismo

Secondo quanto annunciato ieri durante la serata di presentazione delle novità lanciate da Amazon sulla piattaforma, il format sembra essere una sorta di sostituto di Celebrity Hunted.

L’obiettivo del programma infatti, è quello di portare a destinazione cinque vip facendoli rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Ad aiutarli ci saranno tre bodyguard, che dovranno proteggere i protagonisti da ostacoli e difficoltà che intralceranno il loro percorso.

Alla conduzione, come detto, proprio Alessia Marcuzzi, che sarà però anche la boss dell’agenzia di guardie del corpo che avranno il compito di scortare le celebrities. In questa nuova avventura poi, la showgirl non sarà sola. Oltre ai vip, ancora top secret, a commentare gli accadimenti dei protagonisti ci sarà la mitica Gialappa’s Band.

Al momento, possiamo dirvi che le registrazioni del nuovo programma sono iniziate ieri e che il rilascio è previsto per il 2025. Speriamo che, con maggiori dettagli, l’attesa per le puntate possa farsi più interessante.

Con gli elementi che abbiamo infatti, il format – basato su quello originale di Nippon TV – non appare così accattivante. Lo ripetiamo, Red Carpet sembra una copia alternativa di Celebrity Hunted, trasmissione che, a causa di un’ultima stagione non proprio rosea, non figura nella programmazione della prossima stagione di Prime Video. Viene da chiedersi allora se questo nuovo prodotto della piattaforma non sia un flop annunciato, nella speranza di ricrederci presto.