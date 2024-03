Alessia Marcuzzi in prima serata su Rai1? Dove potremmo vederla

Dalla firma del contratto Rai, Alessia Marcuzzi sembra non aver ancora trovato la collocazione perfetta all’interno del palinsesto. Dopo una seconda stagione di Boomerissima che non ha brillato e la presenza come co-conduttrice nelle due edizioni di Viva Rai2… Viva Sanremo, ora la showgirl si lancia in una nuova esperienza. Secondo Giuseppe Candela, l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi sarà al fianco di un noto conduttore in una prima serata di Rai1 a maggio, vediamo di cosa si tratta.

Il retroscena è stato lanciato poco fa su Twitter/X: Alessia Marcuzzi co-condurrà la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. La presentatrice assegnerà i riconoscimenti ai volti più noti del nostro cinema. Secondo Giuseppe Candela sarà proprio la showgirl romana ad accompagnare Carlo Conti nella conduzione dell’evento, che andrà in onda il prossimo 3 maggio in prima serata su Rai Uno.

La frizzante presentatrice romana questa volta sarà co-conduttrice di un evento diverso da tutti quelli che l’hanno coinvolta nel corso della sua carriera. Il suo compito sarà quello di annunciare le categorie dei premi e consegnare le famose statuette ad attori, registi e sceneggiatori. E speriamo che riesca anche a risollevare la serata.

L’assenza di show ai David di Donatello

Se l’indiscrezione si rivelasse vera, possiamo dire che la scelta della Rai di affidare un ruolo del genere ad una showgirl come la Marcuzzi stupisce. Nel corso degli anni infatti, abbiamo visto come la cerimonia di premiazione dei David di Donatello è un evento molto diverso da quello in cui vengono consegnati gli Oscar in USA.

Pur essendo due serate simili sulla carta, quella dei David di Donatello appare al pubblico come una cerimonia lontana dagli standard televisivi. Niente lustrini, performance o sketch comici, elementi che invece contraddistinguono gli Oscar americani.

Pur avendo tentato di inserire qualche momento di show nel corso delle edizioni, per l’evento celebrativo italiano la scelta non è sembrata vincente. Gli ascolti non hanno mai brillato – né su Sky, né sulla Rai – e l’intrattenimento non sembra essere apprezzato dai presenti (qualcuno ricorderà le mancate risate durante l’intervento di Enrico Brignano nel 2021).

La co-conduzione di Alessia Marcuzzi

Dopo aver tentato di seguire una linea più vicina al cinema, affidando la co-conduzione della scorsa edizione all’attrice Matilde Gioli, ora la Rai punta tutto sui propri volti. Sulla carta Alessia Marcuzzi sembra un nome molto lontano dallo stile di conduzione che abbiamo visto fino ad ora ai David.

Proprio per questo però, speriamo che lo spirito spumeggiante della showgirl – che abbiamo visto anche in Boomerissima – possa donare un tono diverso all’evento e renderlo più vicino a una prima serata televisiva. Ciò che vorremmo vedere sul palco della cerimonia il prossimo 3 maggio allora, è una serata che riesca a coinvolgere maggiormente i telespettatori, magari snellendo la durata e puntando su un ritmo più serrato e soprattutto sulla forte personalità che contraddistingue Alessia.