Boomerissima: Alessia Marcuzzi brilla, “ma quanto è inutile Zorzi”

Martedì 31 ottobre 2023 è iniziata la seconda stagione di Boomerissima, mix di varietà e game show. Ascolti buoni (873.000 spettatori 6% di share), considerando che il prime time di Rai Due è assai ostico. Il format ha il suo perché, nonostante qualche sbavatura. Senza dubbio il tocco in più lo dà Alessia Marcuzzi, veterana del piccolo schermo italiano che ha saputo reinventarsi in Rai dopo l’addio a Mediaset (i reality l’avevano stufata e ha deciso, con coraggio, di cambiare aria e rimettersi in gioco). Nella Tv di Stato si sente “più protetta” (lo ha raccontato lei stessa di recente). Un ‘amore’ reciproco con “Mamma Rai”, tanto che si vocifera che la 50enne romana, molto probabilmente, sarà arruolata da Amadeus per una parte da protagonista per il prossimo Sanremo.

Per quel che riguarda la conduzione di Boomerissima, Alessia è spigliata e famigliare al punto giusto. E soprattutto si diverte come se fosse a casa sua. E quando un conduttore si diverte sul serio, è più empatico e ‘arriva’ di più a chi è seduto sul sofà. Non si scoprono poi oggi le qualità della Marcuzzi presentatrice e autrice (esatto, per chi non lo sapesse Boomerissima lo ha pure ideato assieme a Clarita Ialongo, Fabrizio Biggio, Leonardo Gasparotto, Sabrina Giovannelli, Ermanno Labianca, Max Novaresi, Valerio Palmieri e Luca Tommassini).

Tasto dolente, Tommaso Zorzi. Nella primavera 2021, l’influencer milanese trionfava meritatamente al Grande Fratello Vip 5. Un “enfant prodige” della tv italiana: così fu descritto da molti. Attorno a lui si crearono parecchie aspettative, anche perché si vedeva che la stoffa c’era. Tuttavia, da allora ad oggi, pure per una serie di scelte professionali forse troppo azzardate, come quella di accettare la mini-conduzione de il Punto-Z (rubrica ‘horribilis’ de L’Isola dei Famosi), ha avuto una parabola discendente.

A tracciare un ritratto “spietato” del percorso del giovane è stato il Corriere della Sera. “Quanto è inutile Zorzi”, titola il quotidiano di via Solferino. Dopodiché la giornalista Grazia Sambruna mena fendenti affilatissimi sull’influencer, descrivendolo come “una incognita televisiva di proporzioni piuttosto ingombranti. E a tratti fastidioso”. E ancora: “Il suo talento? A quanto pare, conoscere tutto, davvero ogni cosa, relativamente a Paola e Chiara: “Dovete sapere che entrambe hanno un trifoglio tatuato sul ventre, in omaggio all’Irlanda”. Bene, ora che lo sappiamo, la domanda resta: prima o poi la tv capirà davvero cosa farsene di Tommaso Zorzi? Restiamo in spasmodica attesa. O forse no”.

Va ricordato che Zorzi ha 25 anni e che, quindi, ha tutto il tempo per crescere e imporsi a livello televisivo. Vero anche che non basta saper improvvisare e avere la battuta pronta per sfondare nel mondo dello spettacolo. Ci vuole di più. Il punto è che in questo momento il giovane non ha un profilo ben definito e perciò è difficile che si possa conquistare uno spazio: è un conduttore? Un opinionista? Uno showman? Un comico?