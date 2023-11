Ascolti tv 31/10/23: Per Elisa ok, flop Canale 5, Marcuzzi tiepida

Ad aggiudicarsi la prima serata di martedì 31 ottobre è la serie Per Elisa – Il caso Claps (Rai Uno), che totalizza il 17.9% di share. Secondo posto per il film Attraverso i miei occhi (Canale 5) che registra un non esaltante 10.3% di share. Leggera crescita per Le Iene (Italia Uno) che coinvolgono oltre 1,2 milioni di spettatori e totalizzano il 9.5%. Esordio tiepido per Alessia Marcuzzi e la nuova edizione di Boomerissima (Rai Due): 6% di share e 873.000 spettatori sintonizzati.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 31 ottobre 2023:

Rai Uno: Per Elisa – Il caso Claps ha raccolto 2.855.000 telespettatori (17.9% di share);

Canale 5: Attraverso i miei occhi ha totalizzato 1.698.000 spettatori (10.3%);

Rai Due: Boomerissima ha avuto 873.000 spettatori (6%);

Italia 1: Le Iene ha fatto compagnia a 1.248.000 spettatori (9.5%);

Rai Tre: Avanti popolo ha intrattenuto 420.000 spettatori (2.7%);

Rete 4: È Sempre Cartabianca ha raggiunto 822.000 spettatori (6.1%);

La7: DiMartedì ha convinto 1.164.000 spettatori (7.5%);

TV8: Pechino Express – La Via delle Indie ha conquistato 368.000 spettatori (3.3%);

Nove: Mister Felicità ha ottenuto 275.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv martedì 31 ottobre 2023: preserale e access prime time

Affari Tuoi tiene a distanza Striscia la Notizia. Reazione a Catena inarrivabile per Caduta Libera.

Canale 5: Striscia la Notizia ha convinto 2.977.000 persone (15.2% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti è stato seguito da 4.301.000 spettatori (22.8%);

Rai Uno: Affari Tuoi ha ottenuto 4.572.000 telespettatori (23.4%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 3.182.000 spettatori (23.6%) nella prima parte e nella seconda da 4.445.000 spettatori (27.4%);

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 1.606.000 telespettatori (13.1%) nella prima parte e ne ha avuti 2.630.000 (16.9%) nella seconda;

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha avuto 1.206.000 spettatori (6.4%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.653.000 spettatori (8.4%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha informato 790.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 821.000 (4.2%) nella seconda;

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.619.000 spettatori (8.3%);

Tv8: 100% Italia ha ottenuto 471.000 telespettatori (2.4%);

Nove: Don’t Forget The Lyrics ha registrato 527.000 telespettatori (2.7%);

Rai Due: Uefa Nations League Femminile – Svezia-Italia è stato seguito da 481.000 spettatori (3.1%).

Ascolti tv martedì 31 ottobre 2023: il pomeriggio

Balivo sopra il 14% nella seconda parte de La volta buona. Matano sopra il 21%.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.430.000 spettatori (12.6% di share) nella prima parte e da 1.303.000 utenti (14.2%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.631.000 spettatori (19.7%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.876.000 spettatori (22.6%) nella prima parte e 2.224.000 utenti (21.2%) nella seconda;

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.590.000 telespettatori (20.7%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.801.000 telespettatori (23.8%);

Canale 5: Uomini e Donne ha registrato 2.400.000 utenti (24.9%);

Canale 5: Amici DayTime ha avuto 1.618.000 spettatori (19.6%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.487.000 spettatori (18.7%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.331.000 spettatori (15.7%) nella prima parte e di 1.440.000 utenti (13.8%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di martedì 31 ottobre 2023