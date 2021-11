Alessia Marcuzzi lontana dalla tv: “Ecco cosa faccio tutto il giorno”

By

Come ogni martedì sera Alessia Marcuzzi ha risposto alle curiosità e domande dei fan in un ask su Instagram. Dai consigli sportivi a quelli di bellezza, passando per i quesiti più bollenti l’ex presentatrice Mediaset risponde a tutti senza alcun problema. C’è anche chi ha domandato alla 47enne se le pesa stare lontana dalla televisione. Dallo scorso giugno, infatti, La Pinella ha momentaneamente abbandonato il suo lavoro nel mondo dello spettacolo, dove ha debuttato poco più che ventenne.

“Fermarti dal lavoro dopo tanto tempo non ti pesa? La tua giornata come la gestisci?”, ha chiesto una ragazza. La replica di Alessia Marcuzzi non si è fatta attendere:

“Sono molto serena. Lavoro comunque per le mie aziende. Ho un gruppo di persone fantastiche che lavorano con me e che stimolano ogni giorno la mia creatività. E poi ho più tempo per la mia famiglia, i miei amici e le mie passioni”

Dunque, la Marcuzzi non sente così tanta nostalgia e già una volta ha spiegato che tornerà in tv solo quando troverà il progetto giusto. Che potrebbe essere il Festival di Sanremo 2022: da tempo si parla di un coinvolgimento di Alessia nella prossima edizione, guidata per il terzo anno consecutivo da Amadeus.

Le aziende di Alessia Marcuzzi

La presentatrice non è di certo rimasta disoccupata visto che negli ultimi anni ha avviato una carriera da imprenditrice che sta dando i suoi frutti. Al momento Alessia Marcuzzi si occupa a tempo pieno delle sue due società: Luce Beauty e Marks & Angels.

Il primo è un brand di cosmetici: tutti i prodotti sono realizzati con una percentuale di ingredienti di origine naturale, maggiori del 98%, e sono testati scientificamente. Il secondo è invece un marchio di borse artigianali. Alessia è pure testimonial della sue società.

Due aziende in cui Alessia Marcuzzi crede molto e alle quali oggi dedica tutte le sue giornate data l’assenza in televisione. L’ex volto Mediaset possiede inoltre il sito La Pinella, dove fornisce alle sue lettrici consigli di bellezza, di moda e di viaggi. Insomma, Alessia non si annoia…