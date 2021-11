Alessia Marcuzzi: “Ecco quando tornerò in tv e cosa faccio oggi per vivere”

Alessia Marcuzzi ha rotto il silenzio sul suo presunto ritorno in televisione. Da mesi – più precisamente da quando La Pinella ha lasciato Mediaset – si parla di nuove occasioni lavorative dalle reti più disparate. Gossip a raffica che non hanno mai trovato riscontro: il tempo passa e la 47enne è sempre più lontana dal piccolo schermo, dove è stata una delle protagoniste assolute per oltre venti anni. Durante un ask con i follower su Instagram Alessia ha deciso di svelare la verità circa la sua situazione lavorativa.

“Quando ti rivedremo in tv? Ci manchi”, ha chiesto più di un utente. Decisa la replica di Alessia Marcuzzi: “Anche voi mi mancate un sacco. Tornerò quando sarò pronta”. L’ex compagna di Francesco Facchinetti è dunque alla ricerca del progetto giusto.

Fino a quando non l’avrà trovato non riapparirà in tv. Del resto la Marcuzzi ha detto addio a Mediaset proprio per mancanza di stimoli. Alessia non era convinta delle proposte arrivate dall’azienda di Cologno Monzese e ha preferito abbandonare la rete, con grande stupore del pubblico e degli addetti ai lavori.

Le aziende di Alessia Marcuzzi

Ma lontano dalla televisione cosa fa oggi Alessia Marcuzzi per vivere? La presentatrice non è di certo rimasta disoccupata visto che negli ultimi anni ha avviato una carriera da imprenditrice che sta dando i suoi frutti. Al momento Marcuzzi si occupa a tempo pieno delle sue due società: Luce Beauty e Marks & Angels.

Il primo è un brand di cosmetici: tutti i prodotti sono realizzati con una percentuale di ingredienti di origine naturale, maggiori del 98%, e sono testati scientificamente. Il secondo è invece un marchio di borse artigianali. Alessia è pure testimonial della sue società.

Due aziende in cui Alessia Marcuzzi crede molto e alle quali oggi dedica tutte le sue giornate data l’assenza in televisione. L’ex volto Mediaset possiede inoltre il sito La Pinella, dove fornisce alle sue lettrici consigli di bellezza, di moda e di viaggi. Insomma, anche se lontana dal mondo dello spettacolo Alessia non si annoia…