Alessia Marcuzzi, like contro Fagnani: “Ho sbagliato”

Alessia Marcuzzi ha risposto alle critiche per il like al post contro la collega Francesca Fagnani: ecco che cosa ha detto

Nella serata di sabato 24 giugno, in diretta da Campovolo, è andato in onda su Rai 1 il concerto benefico volto a raccogliere fondi in favore degli alluvionati dell’Emilia Romagna, Italia Loves Romagna. A partecipare alla kermesse musicale sono stati molti artisti tra i quai Laura Pausini, Luciano Ligabue e Blanco. La conduzione della serata è invece stata affidata ad Amadeus, affiancato da alcuni co-conduttori tra i quali Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani. Nonostante sul palco tra i presentatori sembrasse esserci molta intesa e simpatia, poche ore dopo a fare scoppiare lo scandalo e a rovesciare le carte in tavola è stato un like di Alessia Marcuzzi ad un tweet contro la collega Francesca Fagnani.

La risposta di Alessia Marcuzzi

Nelle scorse ore la Marcuzzi ha deciso di prendere la parola e tentare di calmare le acque. La conduttrice, tramite un tweet, ha spiegato che il suo like a quel commento era del tutto innocente. A quanto pare la Marcuzzi non avrebbe letto la parte offensiva dedicata alla Fagnani e avrebbe messo like dopo essersi limitata a leggere i complimenti rivolti a lei.

“Buongiorno! Sto leggendo un po’ di messaggi che mi state mandando. Credo di aver messo per errore un like ad un tweet che pensavo fosse di apprezzamento su di me e invece andava contro @francescafagnan!!! Non avevo letto bene il contenuto evidentemente. Io e Fra siamo amiche da anni, la stimo e sono una sua fan da sempre quindi no panic!!! Chiedo scusaaaa, ora ricerco sto tweet e levo sto cuore. Me so’ sbajata. E anche un po’ ciecata”. Questo il contenuto del tweet con il quale la conduttrice ha cercato di porre rimedio alla brutta figura.

Cos’era successo: il post denigratorio e il like

La presenza sul palco di Alessia Marcuzzi è stata molto apprezzata dal pubblico, tanto è che la conduttrice è stata letteralmente sommersa di complimenti per tutta la durata della manifestazione musicale. Lo stesso apprezzamento però non è stato destinato anche alla collega Francesca Fagnani: sono infatti stati molti coloro che hanno criticato la presenza della conduttrice di Belve alla kermesse e sono stati tanti i post sul web che si sono letteralmente scagliati contro di lei. A fare discutere più di tutto però è stato il gesto della collega Marcuzzi che, a quanto pare, avrebbe messo un like ad uno di questi post sostenendo quindi a sua volta le voci che criticavano la conduzione della Fagnani.

Come in molti ricorderanno, il commento della discordia si basava su un confronto tra le due conduzioni, quella della Fagnani e quella della Marcuzzi e in particolare sottolineava come la presentatrice di Boomerissima sia effettivamente più portata per il ruolo.

Alessia Marcuzzi a Sanremo 2024

Dopo il successo di Italia Loves Romagna, nelle ultime ore si stanno rincorrendo varie ipotesi sul futuro lavorativo di Alessia Marcuzzi. A quanto pare, secondo alcune voci, potrebbe essere lei ad affiancare Amadeus in una delle serate della prossima edizione del Festival di Sanremo 2024. La grande complicità che hanno dimostrato di avere lei e il conduttore sul palco di Campovolo ha fatto tornare in mente a molti i periodi d’oro del Festivalbar. Che il prossimo Festival di Sanremo possa essere l’occasione perfetta per una reunion?

Per il momento non ci sono conferme ma sono molte le persone hanno chiesto a gran voce la presenza della Marcuzzi nel cast di Sanremo del prossimo anno. Al momento la conduttrice è libera da impegni e per questo motivo esiste la possibilità concreta che possa accettare un’eventuale proposta di Amadeus.