“Fagnani inadatta a un concerto”: like ‘tremendo’ di Alessia Marcuzzi

Sabato, 24 giugno, direttamente da Campovolo, è andato in onda su Rai 1 il concerto “Italia loves Romagna“, l’evento benefico per raccogliere fondi per la popolazione dell’Emilia-Romagna dopo la tragica alluvione che ha colpito la regione nel mese di maggio. Moltissimi artisti hanno deciso di partecipare allo spettacolo, tra cui grandi nomi come Laura Pausini, Luciano Ligabue, Elisa, Giorgia e tanti altri. A guidare la serata, invece, sono stati quattro conduttori d’eccezione: Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Sul palco, e anche sui secondo quanto mostrato sui social, tra i presentatori sembrava esserci molta intesa e simpatia. Tuttavia, un like della Marcuzzi sembrerebbe gettare alcune ombre sul rapporto con la “belva”, Francesca Fagnani.

Nel corso della serata, Alessia Marcuzzi è stata invasa da una pioggia di complimenti. In tantissimi hanno apprezzato la sua conduzione del concerto e sono tutti d’accordo nel vedere una Marcuzzi “rinata” dal suo approdo in Rai. Diversi utenti su Twitter, poi, si sono mostrati entusiasti nel rivedere la conduttrice e Amadeus di nuovo insieme sul palco, ricordando i tempi in cui presentavano insieme il Festivalbar. Dunque, la presentatrice di “Boomerissima” è stata molto contenta di aver ricevuto tutto questo supporto e ha iniziato a mettere like a diversi tweet pieni di elogi. Peccato che, però, in uno di questi veniva menzionata anche la collega Francesca Fagnani, ma non in maniera positiva.

Alessia Marcuzzi e quel like contro Francesca Fagnani

Nel “cinguettio” in questione, infatti, è stata fatta una comparazione tra le due, sottolineando come la Marcuzzi sarebbe molto più portata per eventi di questo tipo. “La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi invece ha l’entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco“, si legge nel tweet. Insomma, un attacco abbastanza duro alla Fagnani, al quale la Marcuzzi sembrerebbe concordare.

In effetti, diversi utenti nel corso della serata hanno notato come quel contesto non fosse il più adatto per una conduttrice come la Fagnani, abituati a format decisamente diversi. Ad ogni modo, bisogna specificare che non si sa se Alessia abbia deciso di mettere like a quel tweet in maniera ingenua o se, invece, abbia cercato in qualche modo di lanciare una frecciatina poiché pensava di meritare più spazio su quel palco. Arriverà un chiarimento da parte della conduttrice? Chissà…