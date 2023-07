Alessia Marcuzzi: “Io a Belve? Perché sarebbe un serio problema”

Come confermato dalla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, Boomerissima, noto programma di Alessia Marcuzzi, tornerà anche nella stagione televisiva 2023-2024, precisamente su Rai 2 a partire dal 31 ottobre. La conduttrice ha rilasciato un’intervista a Davidemaggio.it, rivelando qualche dettaglio sulla nuova edizione del suo programma, ma parlando anche di Belve (programma di Francesca Fagnani) e del Festival di Sanremo.

Seconda edizione di Boomerissima: parla Alessia Marcuzzi

Sulla seconda edizione di Boomerissima, Alessia ha rivelato che ci sarà, ancora una volta, lo scontro generazionale, ma con qualche cambiamento: “Cercherò di definire meglio boomer e millenial perché anche io non sono una vera boomer, faccio parte della generazione x“.

Sul possibile riequilibrio di gioco e varietà, di cui si componeva la precedente edizione di Boomerissima, Alessia ha spiegato di essere già a lavoro. Non mancheranno le performance di Luca Tommassini, con i vari balli e le varie storie da raccontare negli anni ottanta e novanta. In seguito, Alessia ha rivelato un dettaglio inedito: “Mi piacerebbe fare dei balli anche con le musiche dei millenial“.

Quell’ospite che non ha potuto avere

Tanti gli ospiti degli anni ottanta e novanta che sono stati cercati per lo show di Rai 2. Uno, tuttavia, è quello che Alessia avrebbe voluto sin dalla prima puntata: Rick Astley, noto, in primis, per la canzone Never Gonna Give You Up, con cui esordì nel 1987. “Ci ho provato ma era impegnato e poi ci sono dei problemi di budget” ha confessato. Alessia ha espresso anche un altro desiderio: “Vorrei anche qualcuno delle serie televisive storiche degli anni ottanta e novanta come Magnum P.I., A – Team, Charlie’s Angels“.

Alessia Marcuzzi a Sanremo? Ecco la verità

Due parole anche su Sanremo, con molti che vorrebbero Alessia sul palco dell’Ariston. La visione della conduttrice, tuttavia, è leggermente diversa: “Io non l’ho mai cercato” ha confessato. “Non è una cosa a cui penso, a differenza di altri che pensano che il punto di arrivo sia quello” ha continuato. In occasione della passata edizione del Festival di Sanremo, Alessia Marcuzzi aveva affiancato Fiorello nel programma Viva Rai 2! Viva Sanremo! su Rai 1.

Il parere su Belve di Francesca Fagnani

Quando le è stato chiesto quale programma non si sarebbe persa per nessun motivo, la conduttrice ha risposto “Belve“, noto programma di Francesca Fagnani (che recentemente ha ricevuto una nuova stoccata da Selvaggia Lucarelli) in onda su Rai 2 anche nella prossima stagione televisiva.

Chi spera, tuttavia, di vederla ospite in questa trasmissione dovrà mettersi l’anima in pace: “Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema” ha spiegato Alessia, escludendo una possibile partecipazione a Belve. “Se mi fai una domanda potrei fare dei danni. Le ho detto che quindi non sarei andata. Poi non si sa mai” ha concluso. Il sospetto è che la Marcuzzi non voglia trovarsi innanzi a domande un poco scomode. Ad esempio? Chissà, magari a una che riscoperchi il gossip che l’ha vista protagonista con Stefano De Martino.