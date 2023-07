Selvaggia Lucarelli stronca Fagnani: “Ammazza che belva”

Francesca Fagnani ha avuto modo di intervistare Filippo Facci su La Stampa, il quale, negli ultimi giorni, è finito al centro di una vera e propria bufera a causa di una frase infelice sul caso di violenza sessuale che vede coinvolto Leonardo Apache La Russa, accusato di stupro. Le domande che la conduttrice di Belve ha rivolto al giornalista non sono piaciute a Selvaggia Lucarelli, che nelle sue Instagram stories ha lanciato una frecciatina contro la collega.

Selvaggia Lucarelli contro Francesca Fagnani: domande poco ficcanti

Nelle prime stories, la giornalista e nota giurata di Ballando con le Stelle ha pubblicato alcuni estratti di articoli relativi a Filippo Facci, dato in difficoltà economiche. “Adesso si passa alla versione lacrimevole” ha commentato Selvaggia. Il focus, tuttavia, si è presto spostato sulle domande di Fagnani, allegando alcuni screen dell’intervista. “Sicuro che sia solo uno svarione e non il tuo stile?” ha chiesto la conduttrice di Rai 2. “Dopo tutto quello che è venuto fuori ecco le ficcantissime domande di Fagnani a Facci” ha commentato la giornalista.

L’attenzione di Selvaggia è soprattuto sulla domanda che Fagnani ha rivolto a Facci in merito al presunto sessismo. L’intervistatrice, ha lasciato intendere la Lucarelli, avrebbe peccato nel non andare oltre con l’argomento, magari chiedendo di più sulle cose scritte da Facci in questi anni. “Ammazza che belva” ha puntualizzato la giornalista. Dopo la stoccata, Selvaggia ha pubblicato altre stories con alcuni estratti di dichiarazioni poco eleganti di Facci, che aveva dimostrato poca sensibilità sul tema degli abusi e delle molestie. Fagnani non ha risposto a quanto scritto da Selvaggia Lucarelli sui social. Non è la prima volta, comunque, che la giornalista lancia stoccate alla conduttrice di Rai 2.

Il caso Facci: cosa è successo e le possibili conseguenze

Come accennato in precedenza, Filippo Facci è finito al centro di polemiche dopo una frase controversa sul caso di Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio La Russa. Al giornalista era stato assegnato un programma su Rai 2, intitolato I Facci Vostri, che ora rischia di non vedere mai la luce. Sembrerebbe che i vertici di Viale Mazzini stiano valutando la situazione e non sarebbero da escludere decisioni drastiche a riguardo.

Dopo l’infelice frase di Facci, anche Sandro Ruotolo, responsabile informazione del Partito Democratico, aveva sollevato la questione, chiedendo alla Rai di valutare attentamente il caso del giornalista. Una presa di posizione netta, inoltre, era arrivata dalla commissione pari opportunità dell’Ordine dei giornalisti e giUlia giornaliste, che aveva sottolineato la mancanza di sensibilità nel linguaggio adottato.