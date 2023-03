Selvaggia Lucarelli controcorrente. La giornalista ha stroncato in modo netto Belve e la sua conduttrice Francesca Fagnani. La giurata di Ballando con le Stelle, nel suo podcast “Il Sottosopra”, ha analizzato la trasmissione di Rai Due e il metodo di conduzione utilizzato in essa, sostenendo che il tutto sia sopravvalutato e dicendo che la collega Fagnani sia più attenta a confezionare un prodotto spendibile a livello social piuttosto che godibile.

“Ho aspettato il termine di questa edizione per commentarlo perché, per dirla in maniera semplice, volevo capire dove andasse a parare”, ha esordito Selvaggia Lucarelli che ha poi criticato la trasmissione, puntando su un sarcasmo pungente e acuminato: “A leggere i social e i siti, Belve è il più grande caso televisivo della storia dell’umanità. Il giorno prima della messa in onda io ho la timeline invasa da dichiarazioni shock fatte a Belve, da gente che dichiara a Francesca Fagnani di essere stata aggredita, abusata, di gente che dice che le piace troppo il pisello”. Il riferimento fallico è a ciò che ha dichiarato la top model Bianca Balti.

“Belve non è un programma, è una cosa a metà tra una seduta di ipnosi regressiva in cui la gente improvvisamente tira fuori ciò che aveva rimosso o occultato e la copertina di Chi”, ha aggiunto la giornalista. E ancora:

“Possiamo dire che Belve è un programma di interviste in cui di davvero feroce c’è soprattutto l’ambizione di chi lo conduce. Fagnani fa la giornalista e quello che le sta a cuore non è tanto che il programma sia godibile nella sua interezza ma che sia ‘notiziabile’, ovvero che i suoi ospiti dicano qualcosa che poi sarà rilanciato da siti, social e giornali. L’intervistato è l’elemento meno valorizzato, paradossalmente: non interessa la sua storia nel complesso, non viene fuori un ritratto inedito. C’è soprattutto l’urgenza evidente della conduttrice di strappare una frase ad effetto. Belve insomma è un programma pensato per valorizzare la personalità dell’intervistatrice: lì si va per far vincere la conduttrice”.

Non è la prima volta che, di recente, Selvaggia Lucarelli pungola la collega. Era già capitato durante lo scorso Festival di Sanremo. Allora Francesca Fagnani difese Chiara Ferragni da alcune critiche relative al suo monologo. La giurata di Ballando con le Stelle fu invece implacabile nei confronti del discorso dell’influencer cremonese, ritenendolo scontato, retorico ed autoriferito. A tal proposito stuzzicò appunto la Fagnani che, a suo avviso, era “diventata un agnellino per difendere Chiara Ferragni. Addio belva”.

I no di Selvaggia Lucarelli a Belve

Fagnani ha provato diverse volte ad avere come ospite Selvaggia Lucarelli nella sua trasmissione, ricevendo sempre dei no. La giurata di Ballando con le Stelle, intervistata da DavideMaggio.it, aveva spiegato il motivo relativo alla sua volontà di non accettare di mettersi in giovo a Belve.

“Sono interviste che illuminano più lei che l’intervistato. L’intervista è percepita come un’imboscata”, aveva dichiarato Selvaggia che nelle scorse ore è tornata sul tema, ribadendo, in modo più dettagliato, il suo pensiero.

Gli ascolti non entusiasmanti di Belve

Nel 2023 la trasmissione è stata promossa in prima serata. Cinque le puntate confezionate. Questi i numeri registrati

21 febbraio 2023 (Anna Oxa, Wanda Nara, Naike Rivelli, Ignazio La Russa): 839 000 spettatori (4,53%);

28 febbraio 2023 (Massimo Giletti, Carolina Crescentini, Rocco Casalino): 814.000 spettatori (4,48%);

7 marzo 2023 (Al Bano, Bianca Balti, Giacomo Urtis): 1.061.000 spettatori (5,85%);

14 marzo 2023 (Gabriel Garko, Concita De Gregorio, Heather Parisi): 1.062.000 (5,45%;

21 marzo 2023 (Ornella Vanoni, Claudio Amendola, Claudia Pandolfi): 1.209.000 spettatori (7,26%).

In totale il programma ha avuto una media di 997.000 utenti e del 5,51% di share. Dati non da flop, ma nemmeno da successo.