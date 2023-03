Bianca Balti a Belve: il racconto dello stupro sotto effetto di droga

Bianca Balti, tra confessioni e rivelazioni a Belve (Rai Due). La modella ha concesso una lunga intervista alla giornalista Francesca Fagnani alla quale si è raccontata senza risparmiarsi. Per la prima volta ha narrato di essere stata stuprata. L’episodio risale a due decenni fa, quando aveva 18 anni (oggi la super top model ne ha 38). La violenza è avvenuta mentre si trovava ad un rave dove circolavano alcol e droghe. Bianca ne fece uso e non era lucida. Questo è ciò che ha spiegato ai microfoni del programma del secondo canale della tv di Stato:

“A 18 anni ho subito uno stupro. Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza. L’ho cercato per tantissimo tempo, andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari c’era una storia e non uno stupro. L’ho incontrato dopo anni quando già facevo la modella, usciva da un SERT. Mi ha fatto piacere vederlo, nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo solo amici”.

Spazio poi al tema droga. Già in passato la modella aveva spiegato di averne abusato. Oggi è ‘pulita’. Ha deciso di smettere quando si è resa conto che le sostanze stupefacenti si stavano prendendo la sua indipendenza, portandola sul baratro della depressione. Addirittura ha dichiarato di aver voluto morire, di accarezzare l’idea di farla finita: “Ho provato tutte le droghe, anche gli oppiacei. Ho smesso quando non ce la facevo più, quando non avevo più voglia di vivere. Quello è stato il momento più basso, avrei voluto morire ma siccome non ero abbastanza coraggiosa da togliermi la vita, ho detto proviamoci”.

Capitolo lavoro. “Sono ancora sul podio delle prime tre in Italia”, ha sottolineato sorridendo, con una sana dose di orgoglio. Quindi il racconto della scalata nella moda. La sua carriera ebbe inizio circa 18 anni fa. Dopo essersi fatta notare in passerella arrivò il contratto che le cambio la vita:

“Subito dopo le prime sfilate, 18 anni fa, mi hanno offerto un contratto di un milione di euro, ma ho detto di no perché ho capito che potevo ottenere di meglio”, e incalzata dalla Fagnani sul contratto che l’ha soddisfatta di più economicamente, la Balti risponde: “lo spot di Dolce&Gabbana sul gozzetto, sia dal punto di vista professionale che economico”.

Spazio poi al capitolo maternità. Sua figlia Matilde ha scelto di vivere con il padre e non con lei. “Al tempo – ha raccontato – mi stavo trasferendo a Los Angeles. Era l’ennesimo trasloco e quindi lei ha deciso di andare a vivere con il padre. Solo di recente mi ha confessato che lo aveva fatto perché voleva un po’ di stabilità”. E quando la Fagnani le ha domandato se tale situazione l’abbia fatta soffrire, la modella ha risposto che, sì, la vicenda le ha provocato non poca sofferenza: “Ne ho sofferto tantissimo. Però poi ti abitui anche alle cose più brutte e grazie al cielo c’è la tecnologia”.

Infine la chiacchierata è planata su discorsi intimi. La padrona di casa di Belve ha chiesto all’ospite se abbia mai avuto esperienze di letto con altre donne. Ridendo e divertita, la Balti ha chiosato: “Ho baciato donne, toccato donne, ma…”.

Bianca Balti: amori e vita privata

Nel 2006 è convolata a nozze con il fotografo Christian Lucidi, dal quale nella primavera 2007 ha avuto la figlia Matilde. Il matrimonio è naufragato nel 2010. Nel 2015 ha avuto una seconda figlia, Mia, dal compagno Matthew, con cui si è sposata il 1º agosto 2017 a Laguna Beach. La relazione è arrivata al capolinea appena cinque mesi dopo.