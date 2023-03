Martedì 7 febbraio ci sarà il terzo appuntamento con la nuova stagione di “Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti troviamo Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis. Ad un giorno dalla messa in onda della nuova puntata, sono uscite le prime anticipazioni sulle graffianti interviste che si vedranno in prima serata su Rai 2. In una clip d’anteprima diffusa sui social network dall’Ufficio Stampa Rai (video più in basso), si può vedere un estratto dell’intervista di Urtis, in cui quest’ultimo parla a cuore aperto della relazione con Fabrizio Corona. Il chirurgo dei vip aveva già raccontato dell’amicizia speciale con il re dei paparazzi lo scorso anno, quando si trovava all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”. Oggi è tornato sull’argomento, costretto a rispondere alle calzanti domande della belva per eccellenza, Francesca Fagnani.

Giacomo Urtis: la mia storia con Fabrizio Corona

Giacomo Urtis, con la sua lunga chioma bionda e un look che ha già attirato l’ironia del web, ha svelato maggiori dettagli sulla presunta storia avuta con Fabrizio Corona. I due si sono incontrati in un aeroporto ad Alghero e, per l’ex vippone, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La conduttrice ha cercato di approfondire l’argomento e Urtis ha confessato che era molto invaghito di Fabrizio e che i sentimenti erano reciproci. Il chirurgo, però, ha avuto qualche riserbo nell’usare una parola per definire il loro rapporto e lo ha descritto come un “ibrido“ tra amicizia e amore. Inoltre, ha sottolineato che non ha mai sentito di essere in competizione con le ex di Fabrizio, ovvero Nina Moric e Belen Rodriguez, in quanto il loro rapporto era diverso: “Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte”. Più confusa che mai, la Fagnani ha deciso di andare direttamente al punto e ha domandato al suo ospite se tra i due ci sia mai stata una relazione intima:

Può essere che magari qualche volta c’era dell’intimità. Però, sono cose nostre. https://twitter.com/RaiDue/status/1632776398120034304

Insomma, una nuova conferma da parte di Giacomo sulla liason con Corona, che dentro la Casa del GF Vip aveva riassunto in questo modo: “Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro due”. Dall’altra parte, Fabrizio non ha mai confermato ufficialmente questa storia. L’anno scorso, come risposta alle dichiarazioni dell’ex naufrago, aveva pubblicato su Instagram una foto che lo vedeva abbracciato a lui, con una didascalia alquanto ironica: “Amore mio, grande unico e solo, era un nostro segreto. Dai!”.