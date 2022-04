Alessia Marcuzzi in crisi? “Un’ex regina” delusa da Mediaset e Rai, scoop

Si tratterà della storica conduttrice dell’Isola dei Famosi? Un’indescrezione parla di un volto tv disperato per il mancato ritorno in scena

Sarà Alessia Marcuzzi la conduttrice triste e delusa per la svolta nella sua carriera televisiva? Uno scoop flash di Dagospia parla di un’ex regina dei naufraghi che si starebbe sforzando di sorridere. In realtà, questa presentatrice sarebbe molto triste. Vicina al compimento dei 50 anni d’età, avrebbe intenzione di tornare al centro della scena in casa Mediaset. Sembra, però, che il Biscione non abbia alcun piano per riportarla al timone di qualche show. Non solo, entrare in Rai per lei sarebbe davvero complicato.

Secondo Biccy, si tratterebbe proprio della descrizione di Alessia Marcuzzi. Dagospia non cita alcun nome, ma i dettagli portano inevitabilmente a pensare che sia appunto della famosa conduttrice, ex volto dell’Isola dei Famosi. La storica presentatrice il prossimo novembre compirà 50 anni. Inoltre, ormai da qualche tempo non sta al timone di un programma televisivo. I fan sentono la sua mancanza e sembra che anche lei senta la necessità di fare il suo ritorno sotto le luci dei riflettori. Ecco lo scoop di oggi.

“Dicono che una ex regina dei naufraghi si sforzi di sorridere, ma in realtà sia parecchio triste. Sulla soglia dei 50 anni vorrebbe tornare a essere un cigno di Mediaset, ma il Biscione dopo tanti anni di fedeltà non ha piani per lei. E anche le porte Rai sono difficili da varcare, dicono”

La Marcuzzi non riuscirebbe a trovare il suo posto né tra le reti Mediaset né in quelle Rai. Qualche anno fa, sarebbe stato impossibile pensare di non avere presente Alessia in qualche programma tv. Ormai sono mesi che il pubblico non la vede sul piccolo schermo a guidare una trasmissione. La storica conduttrice ha lasciato Mediaset a giugno 2021, quando ha condotto l’ultima sua puntata de Le Iene.

Dall’8 giugno scorso, quindi, la Marcuzzi ha completamente lasciato la scena. Tiene compagnia ai suoi fan attraverso il seguitissimo profilo Instagram. Ma questo a una presentatrice attiva come è stata lei potrebbe non bastare. Dopo ben 25 anni, ha deciso di lasciare la Mediaset per prendersi un momento per se stessa. Il motivo? Non riusciva più a immaginarsi nei programmi che le venivano proposti.

Con “grandissima sofferenza” ha così fatto questo annuncio ai fan, dopo aver comunicato all’Editore e all’Azienda la sua volontà di andare via. Li ha, chiaramente, ringraziati e ha espresso verso di loro “stima e affetto”. Ora a distanza di un anno da quel momento, Alessia Marcuzzi starebbe faticando a riposizionarsi nel mondo della televisione.

Si è spesso parlato di un suo presunto ritorno in questi mesi sul piccolo schermo. Lei stessa aveva smentito, ammettendo di essere felice.