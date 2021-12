Alessia Marcuzzi e Pier Silvio Berlusconi: arriva il colpo di scena

Ancora gossip e indiscrezioni sul futuro professionale di Alessia Marcuzzi. Da un anno La Pinella è lontana dal piccolo schermo: ha deciso di abbandonare Mediaset dopo 25 anni di onorata carriera in attesa di nuovi progetti professionali decisamente più stimolanti. Progetti che però la 49enne fatica a trovare. In questi giorni si è parlato a lungo di un coinvolgimento al Festival di Sanremo 2022 ma sembra che Amadeus, alla guida della kermesse musicale per il terzo anno consecutivo, non abbia mai davvero vagliato il nome della collega.

Adesso arriva il colpo di scena che nessuno si aspettava. Pare che Pier Silvio Berlusconi voglia di nuovo a tutti i costi Alessia Marcuzzi nella sua azienda, più precisamente alla guida de Le Iene. Un programma, quello di Italia Uno, che la conduttrice ha condotto per un lungo periodo, con diversi intervalli, dal 2001 al 2021.

A lanciare lo spiffero il settimanale Diva e Donna:

“Alessia Marcuzzi potrebbe tornare alla guida de Le Iene: Pier Silvio Berlusconi la rivorrebbe mentre sembra che Davide Parenti gradisca la nuova gestione, ovvero il turnover di conduttrici accanto a Nicola Savino. Chi la spunterà?”

La vita di Alessia Marcuzzi lontana dalla tv

Ad oggi Alessia Marcuzzi si occupa a tempo pieno delle sue due società: Luce Beauty e Marks & Angels. Il primo è un brand di cosmetici: tutti i prodotti sono realizzati con una percentuale di ingredienti di origine naturale, maggiori del 98%, e sono testati scientificamente. Il secondo è invece un marchio di borse artigianali. Alessia è pure testimonial della sue società.

Due aziende in cui Alessia Marcuzzi crede molto e alle quali oggi dedica tutte le sue giornate data l’assenza in televisione. L’ex volto Mediaset possiede inoltre il sito La Pinella, dove fornisce alle sue lettrici consigli di bellezza, di moda e di viaggi.

In più a breve Alessia Marcuzzi aprirà un beauty bar a Roma. Ovvero un bar della bellezza, dove come in un classico bar non serve prendere appuntamenti. Fai l’ordinazione, usufruisci di ciò che hai chiesto, paghi e vai. Un nuovo tipo di attività nata negli Stati Uniti – a New York ce ne sono a bizzeffe – che si sta facendo largo un po’ in tutto il mondo.

A Londra e a Parigi sono molto gettonati mentre in Italia sono ancora poco conosciuti. Oltre alla cura della propria persona, non manca la socializzazione. Infatti, nei beauty bar è possibile fare amicizia, chiacchierare, sedersi dietro un bancone e aspettare il proprio turno.