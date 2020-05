Alessia Marcuzzi: dopo le voci di crisi col marito, esce allo scoperto

La showgirl pubblica un video sui social in cui si intravede il marito seduto sul divano insieme alla piccola Mia: nessuna crisi dunque?

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi stanno ancora insieme? Le voci di una possibile crisi tra i due coniugi è stata riportata nei giorni scorsi da Dagospia: il rumors faceva intendere di una crisi nata durante la quarantena, situazione che avrebbe indotto la conduttrice a dire addio al marito. “20 giorni fa, dopo 6 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino da single il marito Paolo Calabresi Marconi”, questa l’indiscrezione lanciata dal noto portale. Eppure, nella giornata di ieri, in tarda serata, Alessia ha pubblicato alcune storie dove in alcuni istanti è possibile notare il marito seduto sul divano di casa insieme alla piccola Mia. Nessuno dei due ha proferito parola fin ora in merito ai recenti gossip ma, gli ultimi video, potrebbero far pensare che la crisi non è mai esistita. Oppure, se ce n’è stata davvero una, è tutto superato.

Alessia Marcuzzi a casa insieme al marito Paolo Calabresi

La scorsa sera, la donna ha condiviso alcuni video nelle sue storie di Instagram dove la si vede giocare in un primo momento insieme al suo cagnolino. Durante le riprese si sono visti sia Mia, la figlia avuta dal precedente rapporto con Francesco Facchinetti, e l’attuale marito, Paolo Calabresi. L’uomo è seduto in modo molto rilassato sul divano di casa insieme alla bambina mentre osservano Alessia che continua a giocare con il cagnolino. Insomma nessuna conferma o smentita ufficiale, ma era da tempo che la Marcuzzi non condivideva foto o video del coniuge sui social. Un modo per mostrare ai fan che in casa regna la serenità? Una smentita era già arrivata nella giornata di ieri da persone molto vicine alla coppia.

La smentita: “Lei e il marito stanno ancora insieme”

“Non trova al momento riscontro il gossip che vorrebbe i due ‘separati’ ormai da una ventina di giorni. L’indiscrezione, lanciata da Dagospia, lasciava intendere che fosse stata la conduttrice a dire ‘basta’. Ma fonti vicine alla 47enne smentiscono: lei e il marito stanno ancora insieme”, si leggeva ieri su Vanity Fair dove venivano citate alcune fonti vicine ai diretti interessati.