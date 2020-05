Alessia Marcuzzi e il marito, matrimonio finito? La smentita, ma è giallo

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati? Arriva la smentita: ma è giallo sul matrimonio

Nelle scorse ore è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della fine del matrimonio tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi. A divulgare il gossip è stato il portale Dagospia. Tuttavia qualcosa non torna: Vanity Fair, citando fonti vicino alla relazione dell’imprenditore e della conduttrice in forza a Mediaset, ha smentito che si sia consumato il naufragio sentimentale durante la quarantena. Ma, giallo nel giallo, né Alessia né Paolo, al momento, hanno messo a tacere le voci che li vorrebbero divisi. La questione, almeno pubblicamente, appare alquanto intricata.

Alessia e Paolo: “Non trova al momento riscontro il gossip che vorrebbe i due ‘separati'”

“Non trova al momento riscontro il gossip che vorrebbe i due ‘separati’ ormai da una ventina di giorni. L’indiscrezione, lanciata da Dagospia, lasciava intendere che fosse stata la conduttrice a dire ‘basta’. Ma fonti vicine alla 47enne smentiscono: lei e il marito stanno ancora insieme.” Così Vanity Fair sul proprio sito. Dall’altra parte non si comprende perché la Marcuzzi, sempre attiva sui social, non abbia ancora preso parola per eventualmente smentire il naufragio sentimentale annunciato da Dagospia. Già in passato si era parlato di crisi sulla sua relazione. E Alessia ha sempre fulmineamente smentito i chiacchiericci. Non stavolta. Chissà perché…

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: il matrimonio nel 2014. La coppia non ha figli

Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi hanno celebrato le nozze in segreto nel 2014. Un evento festeggiato lontano dall’Italia: l’unione infatti è avvenuta in Inghilterra. La coppia non ha mai avuto figli. Ricordiamo che la conduttrice de Le Iene è comunque mamma bis: di Mia, venuta alla luce nel 2011 (nata dalla relazione con Francesco Facchinetti); di Tommaso, accolto nel 2001 (nato dal rapporto con l’ex calciatore e allenatore Simone Inzaghi).