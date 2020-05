Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi: il gossip

Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati: ultimi gossip

Nuovo colpo di scena nella vita privata di Alessia Marcuzzi. La nota conduttrice Mediaset avrebbe chiuso il suo rapporto con il marito Paolo Calabresi Marconi. Un fulmine a ciel sereno per i fan e gli appassionati di gossip visto che i due formavano una coppia solida e affiatata. Sei anni fa il matrimonio in gran segreto a Londra: nozze che avevano fatto sognare i diretti interessati e i più romantici. Ma a quanto pare l’idillio si sarebbe spezzato negli ultimi mesi e la presentatrice avrebbe deciso di dire addio all’affermato produttore. A dare l’annuncio il sempre informato Dagospia che non rivela i motivi di questa improvvisa rottura. Dal canto suo la Marcuzzi – per il momento – tace ma da tempo non condivide foto con il marito (o forse dovremmo dire già ex) sul suo sempre ben aggiornato profilo Instagram…

Dagospia annuncia la rottura tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi

“20 giorni fa, dopo 6 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino da single il marito Paolo Calabresi Marconi”, fa sapere il portale fondato da Roberto D’Agostino. Sarà vero? Non resta che attendere conferme o smentite dai diretti interessati. Di certo questo sarebbe un duro colpo per la Marcuzzi, che con Marconi non ha figli in comune. La 47enne ha avuto il primogenito Tommaso dall’allenatore della Lazio Simone Inzaghi mentre la piccola Mia è frutto della breve relazione con Francesco Facchinetti.

La storia d’amore tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi

Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi si conoscono da ragazzini ma solo in età adulta sono stati travolti dalla passione. Il matrimonio è stato celebrato a Londra nel 2014.