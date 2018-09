Alessia Marcuzzi conferma il ritorno a Le Iene: simpatico post social

Le Iene, Alessia Marcuzzi conduttrice: l’annuncio ufficiale

Finalmente possiamo dire che è ufficiale, Alessia Marcuzzi torna a casa. È proprio la diretta interessata a rivelare che è come un ritorno ai vecchi tempi. La nota conduttrice di Canale 5 torna infatti a presentare Le Iene. La notizia era ormai di dominio pubblico da diverse settimane, ma la conferma da parte della frizzantissima bionda non era ancora arrivata. Oggi, la donna ha deciso di vuotare il sacco e condividere questa grandissima gioia con i suoi quasi quattro milioni di followers di Instagram. Insomma, la Marcuzzi torna nello studio dove era già stata dal 200 al 2005. Ovviamente, la bella Alessia andrà a prendere il posto della sua fenomenale collega Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti ha fatto parte del programma di intrattenimento in onda su Italia 1 nel 2004 e dal 2007 al 2018.

Alessia Marcuzzi torna a Le Iene: la conferma della conduttrice

Alessia Marcuzzi ha annunciato il suo ritorno a Le Iene Show con un post molto simpatico. La conduttrice ha infatti pubblicato una serie di foto che la ritraggono insieme agli altri protagonisti del programma. Dopo aver preferito lasciare la conduzione del Grande Fratello per occuparsi solo dell’Isola dei Famosi e della sua famiglia, ora la Marcuzzi da inizio alla nuova stagione televisiva andando in onda su Italia 1 e non più (almeno per il momento) su Canale 5. A questo punto, non ci resta che attendere la messa in onda della trasmissione di Davide Parenti per capire se Alessia abbia bisogno o meno di qualche ripasso.

Le Iene, Alessia Marcuzzi prende il posto di Ilary Blasi

E mentre Marcuzzi prende il posto della Blasi, Ilary si prepara ad una nuova e scoppiettante edizione del Grande Fratello Vip. Dal 24 Settembre 2018 torna in onda la versione del reality-show di Canale 5 e proprio nelle ultime ore sono stati comunicati i nomi dei concorrenti che andranno a comporre il cast di questa terza edizione.