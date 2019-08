Alessia Marcuzzi in vacanza con Claudia Gerini: le parole della conduttrice

Alessia Marcuzzi e Claudia Gerini insieme ai Caraibi. La conduttrice celebra l’amicizia con l’attrice così

Alessia Marcuzzi è in vacanza con la sua famiglia ai Caraibi. La conduttrice sta ricaricando le batterie prima di tornare a lavorare. Presto infatti dovrà iniziare con le registrazioni di Temptation Island Vip, il viaggio dei sentimenti di Canale Cinque dedicato ai volti noti. La stagione televisiva 2018-2019 per la showgirl romana è stata però bella intensa grazie anche alla turbolenta edizione de L’Isola dei Famosi. Alessia, poi, è una donna che ama viaggiare e dunque si sposta spesso e per questo, c’era proprio bisogno di una bella vacanza. Sfortunatamente, però, questa ultima settimana per la bella conduttrice non è stata molto semplice. La morte di Nadia Toffa l’ha sconvolta davvero tanto e ciò è stato palpabile dai post meravigliosi ma silenziosi che Alessia ha postato su Instagram. A rallegrare le giornate e l’umore di Alessia ci hanno pensato però, oltre ai suoi familiari, anche le sue amiche. E tra di loro c’è proprio Claudia Gerini con la quale ha, inaspettatamente, passato alcuni giorni proprio ai Caraibi.

Alessia Marcuzzi al mare con le amiche: la felicità

E dunque, la Marcuzzi ha trascorso questi ultimi giorni insieme alle sue amiche. Poco fa, infatti, la conduttrice ha postato una luminosissima fotografia dove la si vede seduta dietro ad un bancone di un bar insieme all’attrice Claudia Gerini e alla stilista Eleonora Tersigni. La loro amicizia deve essere davvero tanto bella, tant’è che Alessia ha commentato così: “Siete stupende, sono felice di aver condiviso un pezzetto di vacanza e del mio cuore con voi”. A quanto pare, però, le tre probabilmente non si erano organizzate e il loro incontro è stata tutta una sorpresa. Ciò lo possiamo intendere dalle parole della Gerini che sul suo profilo Instagram ha postato la stessa foto ed ha scritto: “Che bello condividere momenti bellissimi con le amiche. @alessiamarcuzzi @elecollection … inaspettatamente insieme qui nell’isola da sogno”.

Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip

Per la prima volta, Alessia Marcuzzi sbarcherà a Temptation Island Vip e ne prenderà il timone. Dopo Simona Ventura, toccherà a lei l’arduo compito di accompagnare le coppie durante questo bel viaggio dei sentimenti. Intanto, proprio nella giornata di oggi sono state svelate le 6 coppie che parteciperanno al programma e sfortunatamente qualche polemica non è mancata.