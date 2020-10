Alessia Marcuzzi, arriva l’esito del tampone: l’affetto dei fan e dei colleghi

La conduttrice de Le Iene è risultata negativa al tampone a cui si era sottoposta in seguito all’esito positivo del test sierologico. La dichiarazione arriva tramite il profilo Twitter ufficiale in cui dichiara di essere felice ma di voler continuare a sostenere chi sta attualmente lottando contro il Covid – 19.

“Sono negativa. Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto… ma devo farlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa è di dominio pubblico. Sono felice, certo!”. Così il post in cui ‘La Pinella’ ha comunicato ai propri followers l’esito del test. Dunque, sicuramente oggi è serena e potrà tornare presto in televisione, ma l’ultimo pensiero è per coloro che stanno affrontando la malattia a cui vuole far sentire tutto il suo appoggio:

“Il mio pensiero va a chi sta combattendo”, ha concluso la conduttrice romana. Lo scorso 27 ottobre Alessia era risultata positiva al test sierologico che però da solo non basta a capire se l’infezione da Covid-19 è ancora in corso nell’organismo. La bella conduttrice si è quindi dovuta sottoporre ad un’indagine più approfondita tramite test rapido prima, che aveva dato esito positivo, e test antigenico tramite tampone molecolare poi, che fortunatamente ha dato esito negativo.

A causa di questi sospetti, e nell’attesa del risultato definitivo, ha dovuto comunque abbandonare gli studi televisivi non potendo condurre la puntata de Le Iene insieme al collega Nicola Savino. Non è la prima volta che la Marcuzzi si sottopone ai test. Era già accaduto infatti che la Marcuzzi risultasse “leggermente positiva” al coronavirus e, dopo essersi sottoposta a tutti gli accertamenti necessari del caso, è risultata definitivamente negativa tornando così sul piccolo schermo.

Alessia Marcuzzi: il sostegno di fan e colleghi

La presentatrice ha condiviso tutto con i suoi fan che l’hanno sostenuta, manifestando un grande affetto, in questo momento di paura e ansia per la sua salute. Anche i suoi colleghi si sono espressi in numerose manifestazioni di solidarietà. Giulio Golia e Savino in un videomessaggio le hanno augurato di poter tornare presto.

Augurio che potrà essere accolto in quanto ora Alessia può tornare a condurre uno dei programmi più seguiti della televisione italiana che si occuperà sicuramente dell’emergenza che il nostro paese sta ancora affrontando.