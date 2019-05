Alessia Marcuzzi, addio all’Isola dei Famosi: parla Maurizio Costanzo

Alessia Marcuzzi: Maurizio Costanzo parla dell’ultimo flop dell’Isola dei Famosi

Sembra ormai certo l’addio di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi. Dopo il flop dell’ultima edizione – alquanto discussa per via del caso Riccardo Fogli – sembra che la conduttrice non condurrà più il reality show dell’Honduras. Non solo: pare proprio che Mediaset abbia deciso di eliminare la trasmissione dal palinsesto della prossima stagione televisiva, puntando su altri format come il Grande Fratello Vip e Music Farm. In molti hanno criticato negli ultimi mesi la conduzione della Marcuzzi ma Maurizio Costanzo ha preso le parti della presentatrice romana che, all’età di 46 anni, ha alle spalle gavetta e molteplici esperienze.

Le ultime parole di Maurizio Costanzo su Alessia Marcuzzi

“Non bisogna dimenticare che la presentatrice romana ha alle spalle decine di programmi e tanta gavetta. Che una trasmissione, per quanto discussa e fortunata, possa deciderne il destino professionale, a me sembra ingiusto. Magari Alessia riuscirà a trarre nuova forza da questo episodio spiacevole e tornare più forte di prima: ha talento e lo dimostrerà“, ha osservato Maurizio Costanzo nella rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo.

Non è la prima volta che Costanzo difende la Marcuzzi

Qualche tempo fa Maurizio Costanzo ha commentato la diatriba tra Alessia Marcuzzi e Simona Ventura. Quest’ultima ha criticato, senza mezzi termini, il modo di lavorare della collega più giovane. “È normale che ci sia rivalità nel mondo dello spettacolo. Queste liti, però, non fanno bene alla nostra televisione e di certo non aiuteranno il programma a sollevarsi. Sarebbe meglio se tra colleghe ci si consigliasse”, ha sottolineato il giornalista.

Alessia Marcuzzi: i progetti futuri in televisione

In attesa di capire il futuro dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi è in pole position per condurre la nuova edizione del Grande Fratello Vip e il revival di Music Farm. Si parlava della Pinella pure per Temptation Island Vip ma pare che alla fine Maria De Filippi abbia optato per Ilary Blasi. Nell’attesa la Marcuzzi si consola in libreria: è da poco uscita la sua guida di viaggio intitolata In viaggio con Alessia.