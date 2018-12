Alessia Macari torna a Domenica In come ospite: le parole di Mara Venier

Alessia Macari e Mara Venier oggi: il rapporto tra le due a Domenica In

Alessia Macari è riapparsa a Domenica In. Dopo aver lasciato il gioco del tabellone qualche mese fa, la Ciociara è stata tra gli ospiti dell’ultima puntata del 2018. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip è stata tra i protagonisti dello spazio dedicato all’oroscopo del 2019. La padrona di casa Mara Venier l’ha accolta con un grande sorriso e con parole di stima. “Che piacere rivederti, sono felice dei tuoi successi”, ha affermato la presentatrice veneziana, riferendosi alla recente partecipazione della 25enne a Tale e Quale Show. Alessia ha ringraziato ed è rimasta presente per il resto della trasmissione senza però aggiungere altro. Sembra dunque tornato il sereno tra la conduttrice e la soubrette, dopo che all’italo-irlandese era stato tolto il posto di valletta dello show in favore della modella Fiorenza D’Antonio. Alessia e Mara non sono più tornate a parlare della vicenda e la presenza della Macari a Domenica In testimonia che non c’è alcun screzio con la Venier. La giovane tornerà ad essere una presenza fissa della domenica nel 2019?

Le parole di Fiorenza D’Antonio su Alessia Macari

“Il mio contratto è stato rinnovato. Non so per quante puntate resterò, mi piacerebbe fare tutta la stagione perché mi diverto e da Mara c’è solo da imparare. Alessia Macari? Credo che Mara avesse annunciato il suo ritorno perché la produzione voleva proporre ad Alessia di rientrare ma alla fine la cosa non è andata in porto”, ha detto Fiorenza D’Antonio. La seconda classificata a Miss Italia 2018 era presente all’ultima puntata del 2018 di Domenica In ma si è limitata a fare il brindisi finale con gli altri ospiti. Eccezionalmente per questa settimana il gioco del tabellone è infatti saltato.

Alessia Macari pronta per un album dopo Tale e Quale

In attesa di scoprire se il futuro di Alessia Macari sarà ancora a Domenica In, l’ex star di Avanti un altro ha annunciato che sta incidendo il suo primo album musicale. Un sogno che si realizza per Alessia, cresciuta con il sogno di seguire le orme di Beyonce.