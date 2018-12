Alessia Macari fuori da Domenica In: le parole di Fiorenza D’Antonio

Perché Alessia Macari non è più a Domenica In: le dichiarazioni della nuova valletta Fiorenza D’Antonio

Ormai è ufficiale: Alessia Macari è fuori da Domenica In. Dopo l’annuncio di Mara Venier la Ciociara di Avanti un altro non è più tornata ad indossare i panni di valletta nel gioco del tabellone. Al suo posto è tornata Fiorenza D’Antonio, seconda classificata a Miss Italia 2018. Proprio la modella napoletana ha fatto chiarezza sulla vicenda, al contrario di Alessia e Mara che da settimane tengono ben cucite le rispettive bocche. Fiorenza, che ha appena 21 anni, ha fatto sapere alla rivista Vero che il suo contratto con il programma di Rai Uno è stato rinnovato.

Cosa ha detto Fiorenza D’Antonio su Alessia Macari e Domenica In

“Il mio contratto è stato rinnovato. Non so per quante puntate resterò, mi piacerebbe fare tutta la stagione perché mi diverto e da Mara c’è solo da imparare”, ha dichiarato Fiorenza D’Antonio. Quest’ultima ha poi detto a proposito dell’assenza di Alessia Macari: “Credo che Mara avesse annunciato il suo ritorno perché la produzione voleva proporre ad Alessia di rientrare ma alla fine la cosa non è andata in porto”. In realtà fino a qualche giorno fa la vincitrice del Grande Fratello Vip era impegnata con Tale e Quale Show: le intense prove del varietà hanno forse impedito all’italo-irlandese di tornare da zia Mara?

Domenica In valletta tabellone: per ora resta Fiorenza D’Antonio

Per ora dunque resta al gioco del tabellone Fiorenza D’Antonio. Che non avrebbe problemi davanti un eventuale ritorno di Alessia Macari: “Sarebbe giusto perché c’era prima lei. Reagirei con il sorriso e con un pizzico di ironia, anche se non mi dispiacerebbe lavorare insieme ad Alessia. Due vallette renderebbero più vivace il mondo del tabellone”.