Domenica In Fiorenza D’Antonio, nessuna rivalità con Alessia Macari: l’appello della Miss

Fiorenza D’Antonio licenziata in diretta tornerà a Domenica In?

Fiorenza D’Antonio svela i retroscena del suo licenziamento in diretta a Domenica In. La 21enne campana che era stata chiamata a sostituire Alessia Macari è stata congedata in diretta da Mara Venier. Tutto è avvenuto durante l’ultima puntata de programma. A sorpresa la conduttrice della trasmissione di Rai1 ha infatti annunciato il ritorno della Macari lasciando di stucco la D’Antoni che a quanto pare non era stata avvertita da nessuno di essere stata eliminata dal cast. Fiorenza, arrivata quest’anno seconda a Miss Italia, non ha nascosto la sua delusione. A consolarla la padrona di casa Mara Venier che era convinta che gli autori l’avessero messa al corrente della decisione presa. Mara le ha inoltre promesso che farà di tutto perchè si trovi un equilibrio e Fiorenza e Alessia Macari si alternino all’interno del programma. In futuro si potrebbe prospettare dunque una staffetta tra le due belle vallette. I dettagli restano però tutti da confermare.

Fiorenza D’Antonio: nessuna rivalità con Alessia Macari

Fiorenza D’Antonio non perde il suo sorriso ma di certo non nasconde l’amarezza e la delusione per il trattamento che le è stato riservato dagli autori del programma di Rai1. La giovane Miss ha confidato a Spy il suo dispiacere per l’accaduto: “E’ stato un fulmine a ciel sereno ma fortunatamente ho retto il colpo. Ero davvero contenta di far parte di un programma di successo e di qualità come quello condotto da Mara“. Fiorenza assicura inoltre che non c’è alcuna rivalità con Alessia Macari che torna nel programma da titolare. Fiorenza riferisce di aver saputo che la collega è rimasta molto male per quanto accaduto. La giovane Miss sarebbe ben felice di realizzare qualcosa insieme ad Alessia. Non resta che vedere cosa accadrà.

Fiorenza D’Antonio felice con il suo Fabrizio

Se la vita professionale ha momentaneamente subito una battuta d’arresto, la vita sentimentale di Fiorenza D’Antoni va a gonfie vele. La 21enne napoletana è infatti felicemente fidanzata con Fabrizio, fotografo e regista. I due stanno insieme da un paio d’anni. La coppia non convive ma la bella Fiorenza non nasconde il desiderio di una convivenza e di mettere presto su famiglia.