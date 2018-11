Domenica In, torna Alessia Macari: l’annuncio di Mara Venier

Quando torna Alessia Macari a Domenica In: parla Mara Venier

Non è ancora finita l’avventura di Alessia Macari a Domenica In. Dopo le prime cinque puntate e l’addio improvviso, con la comparsa della Miss Fiorenza D’Antonio, Mara Venier ha annunciato che la Ciociara tornerà nel programma domenicale. “Nessuno ha cacciato nessuno. Alessia torna tra due puntate. Basta scrivere ca…te please”, ha scritto la conduttrice veneziana su Instagram, come riporta Tv Blog. Qualche giorno fa l’ex del Grande Fratello Vip ha invece fatto sapere sui social network che non c’è alcun problema con la Venier. “Basta con queste bugie! Non sono contro la Zia Mara e non ho mai avuto problemi con lei, solo gossip non creato da me. Mara è un’amica”, ha tuonato la 25enne.

Alessia Macari torna a Domenica In e a Tale e Quale Show

Dunque, tra due settimane Alessia Macari tornerà a Domenica In accanto a Mara Venier. Nell’attesa da venerdì 2 novembre è di nuovo tra i protagonisti di Tale e Quale Show. La giovane è stata scelta tra i concorrenti dello scorso anno per gareggiare al super torneo. Insieme ad Alessia ci saranno anche: Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Federico Angelucci, Annalisa Minetti. Il programma di Carlo Conti è una grossa opportunità per la Macari: qui può mettere in mostra le sue incredibili doti canore.

Alessia Macari vita privata: serena grazie a Oliver

Se la vita professionale di Alessia Macari è stata un po’ turbolenta nell’ultimo periodo, lo stesso non si può dire per quella privata. Da più di un anno Alessia è felice accanto a Oliver Kragl, calciatore tedesco attualmente impegnato nelle file del Foggia.