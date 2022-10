Alessandro Tersigni parla per la prima volta della crisi con la moglie

Alessandro Tersigni è sposato dal 2016 con Maria Stefania Di Renzo, ex ballerina di Amici oggi insegnante di gyrotonic. Un matrimonio vissuto nel massimo riserbo, tenuto alla larga da gossip, pettegolezzi e malelingue. Legati dal 2009 i due non hanno mai fatto chiacchierare troppo per il loro legame. Eppure non è stato sempre tutto rose e fiori…

La vita privata di Alessandro Tersigni

In un’intervista rilasciata al settimanale F Alessandro Tersigni, da qualche anno star del pomeriggio di Rai Uno con la fiction Il Paradiso delle Signore, ha parlato apertamente della crisi che ha dovuto affrontare qualche tempo fa con la sua dolce metà:

“Quando le ho chiesto di sposarmi è partita per Marsiglia e per cinque anni ha lavorato in Francia. L’ultimo anno è stato duro, di crisi. Non tanto perché il nostro rapporto fosse in bilico, ma perché lei stava chiudendo un ciclo di vita e, giustamente, si sentiva un po’ sperduta. La crisi, fortunatamente, si è risolta”

A proposito della sua relazione con la moglie Maria Stefania Alessandro Tersigni ha aggiunto:

“Maria conosce tutto di me. È la chiave di volta di quello che sono adesso. Ha capito chi fossi, cosa volevo fare e ha lottato con me perché accadesse. È la mia spalla. Una donna concreta, pratica, decisa”

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo si sono conosciuti sul set di un musical: come raccontato dall’ex concorrente del Grande Fratello erano gli unici due che non si salutavano. Quando lei guardava lui l’attore girava la testa dall’altra parte e viceversa.

C’era tra i due una sorta di timidezza, un filo di inspiegabile imbarazzo che ha portato poi a renderli una coppia e successivamente una famiglia. Alessandro Tersigni e la moglie vivono a Roma, città natale dell’interprete, e hanno due figli: Filippo, nato nel 2017, e Zoe, arrivata nel 2022.

La liaison con Melita Toniolo, vissuta nella Casa più spiata d’Italia, è solo un ricordo lontano per Tersigni, che col tempo è riuscito ad affermarsi come attore sul piccolo schermo. Maria Stefania Di Renzo dopo aver abbandonato il mondo della danza si è invece reinventata come insegnante di gyrotonic.

La scelta su Il Paradiso delle Signore

Nonostante il talento Alessandro Tersigni ha scelto momentaneamente di restare nel cast de Il Paradiso delle Signore, dove indossa i panni di Vittorio Conti fin dalla prima stagione. Un posto di lavoro sicuro che regala al 43enne tante soddisfazioni personali.

Ogni tanto però Tersigni si concede il lusso di recitare anche altrove: presto sarà presente nella seconda stagione di Cuori, accanto a Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari.