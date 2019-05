Alessandro Preziosi e Bianca Brandolini D’Adda: complici a Capri

By

Alessandro Preziosi e Bianca Brandolini D’Adda sono una coppia?

Alessandro Preziosi e Bianca Brandolini D’Adda sono stati i protagonisti dell’ultima festa di compleanno dello stilista Valentino, che si è tenuta qualche giorno fa a Capri. Nel celebre locale Anema e Core i due si sono divertiti tra abbracci, sorrisi, sguardi complici e canzoni. Il tutto documentato dai paparazzi di Chi, che non hanno perso neppure per un attimo l’attore e la modella. Alessandro e Bianca hanno passato la serata insieme, non si sono mai divisi e sono stati avvistati pure dopo la festa. Preziosi e la D’Adda si sono prima fermati a fumare una sigaretta e poi sono entrati nello stesso hotel.

Alessandro Preziosi: passione caprese con Bianca

Nelle foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini, nel numero in edicola da mercoledì 15 maggio, si vede l’attore napoletano e la modella di sangue blu ballare abbracciati. Ad un certo punto Preziosi sussurra qualcosa all’orecchio di Bianca e subito dopo ridacchiano senza lasciarsi mai. Non solo, Alessandro ha addirittura dedicato una canzone alla D’Adda: un gesto molto apprezzato dagli altri ospiti, che hanno applaudito divertiti. Verso le tre del mattino Preziosi e Bianca hanno lasciato la festa per rientrare nello stesso hotel, un lussuoso albergo dell’isola. Prima però si sono fermati a chiacchierare e a fumare un sigaretta.

La vita privata di Alessandro Preziosi e Bianca Brandolini

Alessandro Preziosi è single da più di un anno, da quando è finita la relazione con la studentessa Greta Carandini. Anche Bianca Brandolini D’Adda è sola da tempo ma di recente le è stato attribuito un flirt con Marco Borriello.