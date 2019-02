Alessandro Preziosi e la fine della sua storia con Greta Carandini: la frecciatina

Alessandro Preziosi torna a parlare di Greta Carandini e della fine della loro storia

Alessandro Preziosi, a distanza di tempo dalla fine della sua relazione Greta Carandini, oggi è tornato a parlare della sua ex fidanzata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair. L’attore, dopo aver parlato dei suoi ultimi progetti lavorativi, si è lasciato sfuggire qualcosa sui motivi che hanno portato i due a chiudere la loro relazione e di come, col tempo, il loro rapporto fosse finito col perdersi. “Fra di noi c’era un senso di possibilismo che all’inizio era una grande chance di apertura” ha dichiarato “E poi è diventato una bruttura. Lasciamo stare”.

Alessandro Preziosi dopo la fine della relazione con Greta Carandini: “Avevo una fidanzata che mentre era con me chattava”

Ad Alessandro Preziosi, come si legge nell’ultimo numero di Vanity Fair, è stato chiesto di parlare anche del suo rapporto con le donne e di come relaziona con loro. In fondo delle sue storie sentimentale e dei flirt (veri o presunti che siano) i giornali di gossip scrivono ed hanno sempre scritto. “Mi definiscono il ‘playboy’ Alessandro, mi fotografano con una donna a fianco e buttano tutto nel canale telematico” ha affermato Preziosi “E io come lo spiego alla persona con cui vivo?”. Lo stesso, poi, ripensando alla sua ex fidanzata ha aggiunto: “Avevo una fidanzata che mentre era in motorino con me chattava sul motorino”.

Alessandro Preziosi protagonista di Non mentire: con lui nella fiction anche Greta Scarano

Alessandro Preziosi moto presto tornerà sugli schermi con la fiction Non mentire. Con lui ci sarà l’attrice Greta Scarano. I due saranno antagonisti. La storia parlerà di un’accusa di violenza dove, in sostanza, il personaggio di Alessandro Preziosi si dovrà difendere dalle denunce a suo carico. Un fatto spinoso, raccontato da due diversi punti di vista, dove contro la parola di uno c’è la testimonianza dell’altra e viceversa.