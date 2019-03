Borriello, addio Gilda Ambrosio: ora c’è Bianca Brandolini d’Adda

Marco Borriello: la nuova fidanzata è Bianca Brandolini d’Adda?

Nuovo flirt per Marco Borriello. Il calciatore è stato pizzicato da Chi in compagnia di Bianca Brandolini d’Adda, l’ex fidanzata di Lapo Elkann. Lo sportivo è dunque andato avanti dopo i recenti avvistamenti con Gilda Ambrosio, l’amica del cuore di Stefano De Martino. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha beccato Borriello e Bianca prima a cena insieme in un noto ristorante milanese e poi nello stesso hotel, dove i due sono entrati in momenti differenti. Non solo: dopo qualche giorno i paparazzi hanno fotografato Marco e la modella pure a pranzo insieme. Per strada i due si abbracciano e coccolano senza alcun timore di essere visti: è scoccata davvero la scintilla?

Flirti in corso tra Borriello e Bianca Brandolini d’Adda

Dopo Gilda Ambrosio Marco Borriello – che ha lasciato il calcio dopo l’ultima esperienza a Ibiza – è stato avvistato con Bianca Brandolini d’Adda. Semplici amici o c’è qualcosa di più tra lo sportivo e la ragazza di buona famiglia? Al momento i diretti interessati non hanno confermato la liason ma neppure smentito. Non resta che attendere per capire se questo è un flirt fugace o qualcosa di più serio, in grado di cambiare la vita di entrambi.

Marco Borriello: chi è Bianca Brandolini d’Adda

Bianca Brandolini d’Adda, 31 anni, è figlia della principessa franco-brasiliana Georgina de Faucigny-Lucinge et Coligny e del conte Tiberio Ruy Brandolini d’Adda. È nipote di Cristiana, sorella dell’avvocato Gianni Agnelli. È una stilista e modella cresciuta a Parigi.