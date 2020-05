Alessandra Mastronardi e la foto della madre da giovane: la somiglianza è impressionante

Alessandra Mastronardi ha lasciato tutti i suoi fan senza parole dopo aver pubblicato su Instagram una foto della madre da giovane. Come potete vedere più in basso la somiglianza tra la signora Rosaria e la giovane attrice è pressoché impressionante. Sguardo, guance, bocca, molti tratti del viso di Ale sono praticamente identici a quelli della madre. La 34enne ha deciso di condividere questo scatto per omaggiare pubblicamente la mamma con un dedica dolce e poetica. Alessandra e Rosaria hanno un rapporto molto stretto, che non si è spezzato con la lontananza. Da anni la protagonista de L’Allieva vive a Londra ma ha sempre mantenuto un legame unico con la sua famiglia. La madre della Mastronardi è di Napoli ma da tempo vive a Roma, dove lavora come insegnante. Oltre all’interprete ha un’altra figlia, Gabriella, che lavora nell’ufficio stampa di Mediaset.

Elena Sofia Ricci commenta la foto della madre di Alessandra Mastronardi

La foto della madre di Alessandra Mastronardi ha lasciato tutti senza parole, compreso qualche collega come Elena Sofia Ricci. Che, come sappiamo tutti, ha interpretato ne I Cesaroni proprio la mamma di Alessandra (che nella fiction indossava i panni di Eva). Anche la Ricci è rimasta scioccata e ha voluto dichiararlo pubblicamente: “Oddio amore è identica a te! Impressionante! Un clone! Dalle tanti bacini”. Ma sono arrivati pure tanti altri commenti Vip, quasi tutti dello stesso contenuto, da parte di: Valeria Solarino, Paola Minaccioni, Aurora Ruffino, Alessandro Cattelan, Delfina Delettrez Fendi.

La famiglia di Alessandra Mastronardi è stata vittima di stalking

In passato la madre e la sorella di Alessandra Mastronardi sono state vittima di stalking: una persona le perseguitava per via del successo dell’attrice. Per fortuna la questione oggi si è risolta: lo scorso settembre la signora Rosaria e il marito Luigi, di professione psicoterapeuta, hanno accompagnato la figlia sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. All’appello non è mancato Ross McCall, il fidanzato di Alessandra: i due stanno trascorrendo la quarantena insieme a Roma.