Alessandra Mastonardi vittima di stalking: il racconto della sorella

Alessandra Mastonardi vittima di stalking insieme alla sorella Gabriella: “Non è stato facile, la mia vita è cambiata di colpo” Alessandra Mastonardi vittima di stalking insieme alla sorella Gabriella: “Non è stato facile, la mia vita è cambiata di colpo”

Dietro il sorriso dolce e spensierato di Alessandra Mastronardi si nasconde un passato difficile e complesso. L’attrice e la sorella Gabriella, subito dopo il successo raggiunto con I Cesaroni, sono state vittime di stalking. Un uomo, stando a quanto dichiarato da Gabriella a Di Più avrebbe prima iniziato a perseguitare Alessandra e, subito dopo, sarebbe passato a lei. “Erano gli anni in cui iniziavo ad andare all’università e la mia vita è cambiata di colpo” ha raccontato la sorella minore di Alessandra Mastronardi “Per una ragazza di diciannove anni la libertà è tutto, all’epoca il mio molestatore me l’ha tolta […] Ho tenuto duro ma non è stato facile”.

Alessandra Mastronardi, lei e la sorella Gabriella vittime di stalking: ecco come tutto è cominciato

L’incubo, ha raccontato Gabriella, ha avuto inizio quando lo stalker ha iniziato a cercare Alessandra Mastronardi. “Poi la sua attenzione si è focalizzata su di me” ha spiegato lei “Mi inviava sms, regali e fiori e lo faceva soltanto in determinati orari, quando sapeva che ero a casa, lasciandomi intendere che aveva seguito i miei spostamenti, che era a conoscenza degli orari della mia famiglia, dei miei movimenti, di tutto ciò che mi riguardava“. L’uomo che ha perseguitato Alessandra Mastronardi e la sorella, dopo essere stato denunciato, è stato condannato in Primo Grado ad un anno di reclusione (ma è già ricorso in Appello).

Alessandra Mastronardi vicina alla sorella Gabriella: le minacce di morte dello stalker

Quando gli inquirenti sono riusciti a rintracciare lo stalker di Alessandra Mastronardi e la sorella, purtroppo, le acque non si sono calmate per niente. L’uomo, come ha confessato Gabriella a Di Più, è arrivato addirittura a minacciare lei di morte. Gabriella, però, oggi si ritiene comunque fortunata. “Secondo me non è una persona pericolosa” ha affermato lei “Non è una persona che potrebbe farmi del male. È solo una persona che ha dei problemi. Dovrebbe sottoporsi ad una perizia psichiatrica che, fino ad oggi, non gli è mai stata fatta”.