Alessandra Mastronardi come L’Allieva: “Anche io indecisa tra tre innamorati”

Alessandra Mastronardi come Alice de L’Allieva: indecisa tra tre uomini

Alessandra Mastronardi è molto simile a Alice Allevi, la protagonista de L’Allieva, fiction campione di ascolti su Rai Uno. Come la specializzanda in medicina legale, pure l’attrice nata a Napoli ma cresciuta a Roma si è trovata a vivere situazioni complicate in amore. Alice nella serie è divisa tra il capo Claudio Conforti, il pm Sergio Einardi e il reporter Arthur, e Alessandra ha vissuto una situazione simile nella sua vita reale. “È capitato anche a me di essere indecisa tra tre innamorati. Ero molto giovane, atterrita dal senso di colpa, così alla fine ho detto di no a tutti”, ha raccontato la Mastronardi al settimanale Confidenze.

Alessandra Mastronardi vita privata: “Spesso mi sento inadeguata”

“Mi capita spesso di sentirmi inadeguata, forse perché sono severa con me stessa e penso spesso di essere in difetto (anche quando non è così). In più sono orgogliosa. Da qualche anno sto lavorando su questo difetto e ora so che, sul lavoro come in amore, non è sempre necessario tenere il punto”, ha aggiunto Alessandra Mastronardi. Che ora è più che mai felice in amore: i tempi dei dubbi, delle indecisioni, sono ormai lontani. Da circa un anno la star de L’Allieva 2 è serena accanto all’attore inglese Ross McCall.

Alessandra Mastronardi sul fidanzato: “Ross McCall mi fa sentire protetta”

“Ross ha 10 anni più di me, ma io ho sempre avuto fidanzati più grandi, sono attratta dagli uomini più maturi. Lui mi fa sentire protetta e al sicuro”, ha confidato Alessandra Mastronardi a proposito del nuovo fidanzato. I due convivono a Londra e, nonostante gli impegni di lavoro, sono inseparabili.