Alessandra Celentano Amici, anche Costanzo la bacchetta: “Non va bene”

Amici, Alessandra Celentano continua a far discutere: l’insegnante non mette d’accordo tutti

Alessandra Celentano al Serale di Amici ha attirato le critiche di qualcuno. Il pubblico è abituato agli attacchi e ai giudizi dell’insegnante, ma quest’anno ha fatto infuriare anche Maria De Filippi! Tutto è partito quando Alessandra ha dato degli incompetenti ai giudici di quest’anno. In particolare si è rivolta a Gabry Ponte e Vanessa Incontrada, che hanno dato un voto più alto a un’esibizione di Nicolai e più basso a un’esibizione di Javier. Secondo la Celentano, infatti, è stato Javier il più bravo in quella prova e quindi non meritava di perdere la sfida. Proprio in questa occasione Alessandra ha ribadito con fermezza e sottolineato che i giudici sarebbero incompetenti per giudicare la danza.

Maurizio Costanzo bacchetta la Celentano ad Amici: “Lo scontro? Non va bene”

L’attacco di Alessandra Celentano a Vanessa Incontrada ha attirato parecchie critiche sui social network. Una spettatrice ha scritto anche a Maurizio Costanzo per chiedere un suo parere. Nella posta di Nuovo, infatti, gli ha domandato un parere sullo scontro tra Celentano e Incontrada. Costanzo ha di sicuro condannato l’episodio: “Vedere due signore che litigano sul piccolo schermo non è mai un bell’esempio per il pubblico. Le accuse all’attrice Vanessa Incontrada da parte di Alessandra Celentano sono state viste da tanti giovani: di certo non va bene insegnare l’intolleranza e nemmeno che la critica venga assunta come motivo di scontro e non di eventuale miglioramento e crescita”. Insomma, secondo Costanzo lo scontro in televisione non è educativo, ma poi ha aggiunto altro.

Serale Amici, Celentano sotto accusa ma Costanzo sottolinea: “Fa parte di lei”

Nonostante non condivida i toni e gli scontri usati dalla Celentano ad Amici, Costanzo ha anche detto che comunque fa parte di lei. “Ma le dinamiche del talent sono anche queste, capita soprattutto alla Celentano di scontrarsi con gli altri insegnanti e giudici, come ha fatto anche col coreografo Luciano Cannito. Fa parte di lei”, questo ha aggiunto alla fine della sua risposta.