Alessandra Amoroso è cresciuta, è diventata più matura. Non è più la ragazzina che ha trovato il successo all’improvviso ad Amici di Maria De Filippi: è diventata una donna, un’artista consapevole del proprio talento e dell’affetto dei fan. Che sono tanti, tantissimi: non a caso Sandrina è la seconda italiana di sempre – dopo Laura Pausini – ad aver ottenuto la possibilità di esibirsi da sola allo stadio di San Siro a Milano (il concerto è previsto per il prossimo 13 luglio).

In attesa di vederla in azione – è uno degli eventi più attesi dell’estate 2022 – Alessandra Amoroso si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale F. La 35enne ha parlato di come l’aiuto della terapia l’abbia aiutata molto in questi anni: oggi è più sicura di sé e più combattiva. L’Amoroso ha scelto un aiuto professionale per superare il periodo post pandemia e soprattutto archiviare la lunga relazione con Stefano Settepani.

La cantante e il produttore discografico sono stati insieme dal 2015 al 2020. Si parlava di matrimonio e figli in seguito ad una convivenza ben avviata a Roma ma alla fine è saltato tutto. Lasciando conseguenze importanti per Alessandra, che ha sofferto molto come ci tiene a rimarcare ora, tanto da dare una lezione a tutti:

“Mi piacerebbe molto condividere la mia vita con una persona, però deve valere la pena questa volta. L’amore non è delusione, lacrime, compromessi, soccombere a situazioni. Chi mi starà accanto dovrà avere amore non solo per me ma per la mia famiglia, il mio lavoro. Dovrà sorridere con me: dei miei trionfi e delle mie delusioni e gioie. Dovrà essere un valore aggiunto, un sostegno nel bene e nel male. Sono pronta a ricevere quell’amore sano, puro, genuino, che non è ancora arrivato”

Facile leggere tra le righe che Alessandra Amoroso abbia sofferto parecchio per il rapporto con Stefano Settepani. Un rapporto che, a quanto pare, non è stato tutto rose e fiori. Un rapporto tormentato, che ha poi portato ad una rottura inevitabile. Nonostante questo la pupilla di Maria De Filippi ha precisato di essere contenta di come è andata, perché in questo modo è riuscita a migliorarsi come persona.

Grazie alla fine della lunga relazione con Stefano Settepani Alessandra Amoroso ha riscoperto l’amore per se stessa, ha capito che tutto quello che accade non è per caso ma per farci comprendere qualcosa sulla propria vita. Non a caso l’ultimo album dell’interprete si intitola proprio Tutto accade.

Sandrina ci ha tenuto a sottolineare che il suo maggior insuccesso è stato quello di non aver dato a se stessa il rispetto che meritava, nel privato così come nella sfera professionale. Una sorta di io giudicante che non sempre le ha fatto vivere le cose al cento per cento.

La polemica dell’autografo negato

Di recente Alessandra Amoroso è stata contestata per non aver concesso un autografo su un cuscino ad un fan. Per la diretta interessata una questione di rispetto nei confronti di tutta la sua Big Family, tanto da precisare:

“C’era poco tempo e tanta gente. Nel rispetto del pubblico e degli artisti che dovevano provare, ho preferito scambiare qualche chiacchiera con più persone per evitare di scontentare chi non avrebbe avuto un autografo. Metto sempre al primo posto il rispetto per il pubblico a cui sono grata”

Alessandra Amoroso ha poi concluso: