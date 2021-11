Alessandra Amoroso e Emily in Paris con lo stesso vestito: marca e prezzo

In “Emily in Paris”, popolarissima serie TV targata Netflix, la moda gioca un ruolo centrale. La prima stagione della serie, pubblicata lo scorso autunno, ha abituato i suoi telespettatori a vedere la protagonista, interpretata da Lily Collins, agghindata con vestitini, blazer e accessori all’ultimo grido. La seconda stagione della serie, in uscita il prossimo 22 dicembre 2021, vedrà Emily indossare un outfit già visto addosso ad una cantante italiana: Alessandra Amoroso.

Emily Cooper, il personaggio principale di “Emily in Paris”, è ormai un’icona di stile, un po’ una Carrie Bradshaw dei nostri tempi. Per promuovere la seconda stagione che arriverà molto presto nella piattaforma, Netflix ha mostrato alcune scene in anteprima della serie ambientata a Parigi. In queste è possibile notare la protagonista con addosso un abito patchwork a fiori e pois. Il look è firmato da Dolce & Gabbana e proviene dalla collezione Primavera/Estate 2021.

Questo look non è inedito: lo stesso minidress è stato scelto da Alessandra Amoroso per partecipare alla seconda puntata di “Battiti Live”, andata in onda su Italia Uno lo scorso 20 luglio 2021. Le due però lo hanno abbinato ad accessori diversi. Mentre Lily Collins lo ha sfoggiato insieme ad un cappellino da pescatore bianco e nero sopra i suoi lunghi capelli ondulati e a sandali con la zeppa di colore rosso, la 35enne salentina, con un caschetto corto e geometrico, ha completato l’outfit con dei sandali neri, anch’essi Dolce & Gabbana, con applicazioni a forma di farfalla.

Il prezzo del vestitino è da capogiro: si parla di 1.850 euro! Le calzature indossate dalla pugliese non sono da meno: valgono 1.750 euro. Il costo totale del look va quindi oltre i 3600 euro.

Emily in Paris e gli outfit di lusso

In quasi tutte le scene di “Emily in Paris” la protagonista, una social media manager americana trapiantata a Parigi, sfoggia capi griffati. Alcuni outfit indossati dalla ragazza nel corso della prima stagione sono ormai diventati cult: basta pensare al cappotto verde Chanel o all’abito da sera nero firmato Christian Siriano, subito entrati a far parte dei desideri del pubblico femminile che non vede l’ora di vedere quali saranno le nuove aggiunte nel guardaroba di Emily nella seconda stagione.