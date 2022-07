Alessandra Amoroso a San Siro, Emma non c’è: spunta un biglietto

Alla tanto attesa data dell’artista salentina non era presente una delle sue più grandi amiche e colleghe, che si è però voluta far sentire con un messaggio di auguri

Ieri sera, 13 luglio, Alessandra Amoroso si è esibita di fronte a oltre 40.000 persone allo Stadio San Siro di Milano, per quello che è stato a tutti gli effetti il concerto della consacrazione definitiva dell’artista salentina fra le più grandi interpreti del panorama italiano. “Sandrina” ha calcato il palco del tempio del rock e del calcio italiano come seconda artista nostrana riuscita in questa impresa, dopo Laura Pausini. Una gran bella soddisfazione, per una serata carica di brio ed emozioni trasmessa in diretta su RTL 102.5.

Come ogni buon concerto-evento che si rispetti, Alessandra Amoroso ha voluto invitare con sé alcuni colleghi che hanno interpretato insieme a lei alcuni brani del suo repertorio. Il primo è Dario Faini in arte Dardust, che ha accompagnato la sua performance suonando il pianoforte. I secondi sono i colleghi salentini Boomdabash, con i quali l’artista ha creato un importante sodalizio artistico negli ultimi anni e con i quali Alessandra Amoroso ha cantato A tre passi da te, Karaoke e Mambo Salentino.

Inutile dire, in ogni caso, che il pubblico da casa e allo stadio attendeva con ansia un duetto in particolare, quello con Emma Marrone. La collega, come lei ex vincitrice di Amici, è una delle sue più care amiche, ma non solo. Lo scorso anno le due artiste avevano messo insieme le forze per Pezzo di cuore, ballad molto amata dai fan delle due cantante.

Eppure, alla fin fine, Emma Marrone non si è fatta vedere. Nemmeno durante il bis. Alessandra Amoroso ha salutato il pubblico tutta sola, lasciando forse un po’ con l’amaro in bocca tutti quanti. Ma quindi che fine ha fatto Emma Marrone?

Perché Emma Marrone non era al concerto di San Siro di Alessandra Amoroso? Spunta un biglietto

Il motivo dell’assenza di Emma dal live dell’amica non è dato sapere. Nei giorni scorsi, l’artista ha concluso le riprese della serie A casa tutti bene di Gabriele Muccino. Per il resto, Emma non è impegnata in nessun tour estivo, né ha singoli da promuovere.

Quel che è certo è che le due artiste sono ancora in ottimi rapporti. A poche ore dall’inizio del live, Emma ha fatto gli auguri ad Alessandra Amoroso, prima con un tweet e successivamente con un biglietto che la Amoroso ha ricondiviso nelle Stories.